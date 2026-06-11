اتفاق تاریخی بعد از ۲۰ سال: سه بازیکن اخراج شدند
بازی افتتاحیه جام جهانی بین مکزیک و آفریقای جنوبی با نتیجه ۲-۰ به پایان رسید و این دیدار در نهایت با اخراج سه بازیکن به پایان رسید که چنین اتفاقی در ۲۰ سال اخیر در یک مسابقه جام جهانی رخ نداده بود.
به گزارش ایلنا، بازی افتتاحیه جام جهانی که شب گذشته در ورزشگاه آزتک مکزیک برگزار شد، با نتیجه ۲-۰ به نفع مکزیک به پایان رسید و در این دیدار، دو بازیکن از تیم بوفانا بوفانا و یک بازیکن از تیم ال تری اخراج شدند. این نخستین باری است که در یک بازی افتتاحیه جام جهانی، سه بازیکن اخراج میشوند.
علاوه بر این، در چهار دوره اخیر جام جهانی (۲۰۲۲، ۲۰۱۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۰) چنین اتفاقی رخ نداده بود. آخرین باری که یک بازی جام جهانی با کمتر از ۲۰ بازیکن به پایان رسید، به دیدار معروف به «نبرد نورنبرگ» برمیگردد. این بازی که در سال ۲۰۰۶ و در مرحله یکهشتم نهایی بین پرتغال و هلند برگزار شد، با نتیجه ۱-۰ به نفع پرتغال به پایان رسید و در آن بازی، شانزده کارت زرد و چهار کارت قرمز صادر شد: کاستینیا و دکو برای پرتغال و بولاهروز و ون برانکهورست برای هلند.