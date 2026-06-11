به گزارش ایلنا، هوگو بروس در پی شکست 2 بر صفر تیمش مقابل مکزیک در اولین بازی خود در گروه A جام جهانی 2026، با اشاره به اخراج یحیی سیتوله و تمبا زوان به ترتیب در دقایق 50 و 84، گفت: فکر می‌کنم در مورد کارت قرمز اول لازم نباشد بحثی کنیم. در مورد کارت قرمز دوم، بازیکن مکزیک مسیر بازیکن ما را سد کرد و چنین اتفاقی در فوتبال طبیعی است، اما داور تصمیم دیگری گرفت (اشاره به سخت‌گیری داور برزیلی در آن صحنه). بنابراین جای تأسف دارد که این بازی را با 9 بازیکن به پایان بردیم.

وی افزود: بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و در برخی لحظات، مکزیک حتی ناامید بود. آنها نمی‌دانستند چگونه فضاهای لازم را پیدا کنند، بنابراین همه چیز از نظر من خوب بود. تنها چیزی که باید در دیدار بعدی در آن بهتر باشیم، زمانی است که توپ را در اختیار داریم. ما در این بازی در این مورد خیلی خوب نبودیم، بنابراین باید روی آن کار کنیم.

سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی خاطرنشان کرد: وقتی مقابل میزبان بازی می‌کنید، طبیعی است که تحت فشار باشید، اما فکر می‌کنم تنها مقطعی که تحت‌فشار بودیم، 20 دقیقه آغازین بود. بعد از آن، توپ را در اختیار داشتیم، خوب بازی کردیم، اما تاوان دو اشتباه خود را دادیم، آن هم در لحظه‌ای که نباید توپ را از دست می‌دادیم و همین باعث شد مکزیکی‌ها بلافاصله فضای لازم را ایجاد کنند و دو گل بزنند.

آفریقای جنوبی در دومین مسابقه خود 28 خرداد در آتلانتای آمریکا به مصاف جمهوری چک می‌رود.

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