آگیره: از نحوه بازیمان خوشم نیامد/ خوب بود مسابقات را با برد شروع کردیم
سرمربی تیم ملی فوتبال مکزیک از نحوه بازی تیمش در دیدار افتتاحیه جام جهانی 2026 راضی نیست.
به گزارش ایلنا، خاویر آگیره که شاگردانش در اولین بازی خود در گروه A جام جهانی 2026 موفق شدند با نتیجه 2 بر صفر آفریقای جنوبی را شکست دهند، گفت: از نحوه بازیمان خوشم نیامد، اما خوب است که این جام را با برد آغاز کردیم. در نیمه اول با شوتی که به تیر دروازه خورد میتوانستیم با دو گلزده به رختکن برویم. در نیمه دوم، پس از به ثمر رساندن گل دوم کمی از آن شور و اشتیاق افتادیم، در حالی که به گل دیگری نیاز داشتیم، اما نتوانستیم آن را به ثمر برسانیم.
سرمربی تیم ملی مکزیک درباره زننده گل دوم تیمش که بعد از گلزنی با نگاهی به آسمان آن را تقدیم به پدر فقیدش کرد، اظهار داشت: رائول خیمنس پسر خوبی است و با انرژی جدید، تجدید قوا کرده است. خیمنس میگوید که این جام جهانی او خواهد بود.
وی در خصوص اخراج سزار مونتس در دقیقه 2+90، خاطرنشان کرد: اخراج مونتس اوضاع را برای ما کمی پیچیده کرد. توپ را بیجهت از دست دادیم و سزار مجبور شد آن خطا را انجام دهد، در غیر اینصورت دروازهمان ممکن بود باز شود.
مکزیکیها باید خود را برای بازی کره جنوبی آماده کنند، دیداری که صبح روز جمعه 29 خرداد (به وقت تهران) در گوادالاخارای مکزیک برگزار خواهد شد.