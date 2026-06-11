پیام ویژه دژکو به کودکان بوسنی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
ادین دژکو، مهاجم باتجربه بوسنیایی، در آستانه دومین حضور خود در جام جهانی، یاد و خاطره دوران کودکیاش را در سایه جنگ بوسنی به اشتراک گذاشت و به کودکان کشورش یادآوری کرد که «هیچ چیز غیرممکن نیست».
به گزارش ایلنا، دژکو در متنی احساسی که در وبسایت «» منتشر کرد، به سختیهای دوران کودکیاش در جنگ بوسنی اشاره کرد. او در این نامه به کودکان کشورش گفت که با وجود چالشها و مشکلات، همیشه باید به دنبال رویاهایشان باشند.
تیم ملی بوسنی در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، روز جمعه ساعت ۱۶ به وقت برزیل به مصاف کانادا خواهد رفت. دژکو، که در حال حاضر ۴۰ سال دارد، به عنوان یکی از چهرههای کلیدی تیم ملی بوسنی شناخته میشود و در جام جهانی قبلی، که ۱۲ سال پیش در برزیل برگزار شد، نیز حضور داشت.
دژکو در این نامه به یادآوری خاطرات تلخ دوران کودکیاش پرداخت و گفت: «من هر روز در ترس زندگی میکردم، هرچند در آن زمان نمیدانستم چه اتفاقی در حال وقوع است. خروج از خانه خطرناک بود زیرا تکتیراندازان شهر را محاصره کرده بودند.» او همچنین به تخریب خانهاش و زندگی در یک آپارتمان ۳۵ متری با خانوادهاش اشاره کرد.
این مهاجم بوسنیایی با اشاره به اینکه در آن زمان هیچگاه فکر نمیکرده که روزی بازیکن فوتبال شود، افزود: «فوتبال برای من یک پناهگاه بود. در نهایت ما زنده ماندیم و به عقب که نگاه میکنم، از قدرتمان شگفتزده میشوم.»
دژکو با سابقه بازی در تیمهای بزرگی همچون منچسترسیتی، اینترمیلان و رم، اکنون به عنوان یک شخصیت مهم در تیم ملی بوسنی شناخته میشود، هرچند دیگر در اوج دوران حرفهای خود نیست.