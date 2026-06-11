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تردیدها در ترکیب پاراگوئه برای دیدار با ایالات متحده

تردیدها در ترکیب پاراگوئه برای دیدار با ایالات متحده
کد خبر : 1797670
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گاستو آلفارو، سرمربی تیم ملی پاراگوئه، در انتخاب دروازه‌بان و مهاجم خود برای نخستین بازی در جام جهانی برابر ایالات متحده در شب شنبه به یکشنبه (ساعت ۳ بامداد) دچار تردید است.

به گزارش ایلنا، با توجه به غیبت خولیو انسیسو که به دلیل مصدومیت از ناحیه پای راست در دیدار دوستانه مقابل نیکاراگوئه (۴-۰) از ترکیب خارج شده، گاستو آلفارو باید خط حمله خود را برای دیدار با ایالات متحده بازسازی کند. موریسیو پرادو و گاستون کابالرو برای همراهی آنتونیو سانابریا در خط حمله رقابت می‌کنند.

انتظار می‌رفت گاستون اولویرا به عنوان دروازه‌بان اصلی انتخاب شود، اما در روزهای اخیر شانس او به شدت کاهش یافته و حالا اورلاندو گیل به عنوان گزینه اصلی مطرح شده است. تیم پاراگوئه انتظار دارد که حمایت قابل توجهی در لس آنجلس داشته باشد؛ حداقل ۱۲۰۰ هوادار از آسنسیون به این شهر سفر کرده‌اند و برای ورود به خاک ایالات متحده مشکلی نداشته‌اند.

 

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