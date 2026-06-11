گزارش ویژه گاردین از تیم ملی ایران: تحت نظارت امنیتی کامل!
رسانه گاردین در گزارشی به وضعیت خاص اردوی تیم ملی ایران و تمرینات آن زیر نظر امیر قلعه نویی پرداخت.
به گزارش ایلنا، اردوگاه تیم ملی ایران در تیخوانا به یک پایگاه غیررسمی تبدیل شده است، جایی که تدابیر امنیتی شدید و تنشهای سیاسی بر روند آمادهسازی این تیم برای مسابقات تأثیر گذاشته است. در اطراف استادیو کالیانت، کامیونهای پُر از نیروهای مسلح با کلاهخود و ماسک در حال گشتزنی هستند و امنیت این منطقه را تأمین میکنند. این مکان به عنوان خانه موقت تیم ملی ایران در این جام جهانی انتخاب شده است، در حالی که برنامههای اولیه برای اقامت در توسان، آریزونا، به دلیل حملات اخیر ایالات متحده و اسرائیل به ایران لغو شد.
کارکنان باشگاه تیخوانا تنها دو هفته پیش از انتقال تیم از فیفا مطلع شدند و از آن زمان در حال تلاش برای آمادهسازی زمین تمرین برای یکی از بهترین تیمهای آسیا هستند. با وجود اینکه تیم در هتلی نزدیک اقامت دارد، وضعیت سیاسی ایجاب میکند که تدابیر امنیتی به شدت رعایت شود. به همین دلیل، اطلاعات مربوط به زمانهای تمرین و مکانهای فیلمبرداری به شدت محدود است.
در این میان، تنها گروهی که با آغوش باز از ایرانیان استقبال کردهاند، مکزیکیها هستند. کارکنان باشگاه تیخوانا با وجود فشارهای ناشی از تغییر ناگهانی برنامهها، تمام تلاش خود را برای ایجاد فضایی دوستانه برای بازیکنان انجام میدهند. هواداران مکزیکی نیز با تجمع در مقابل هتل تیم، آنها را با تشویق و درخواست امضا بدرقه میکنند.
تیم ملی ایران در حالی که به زودی برای کنفرانس مطبوعاتی در لس آنجلس آماده میشود، با چالشهای سیاسی و فرهنگی زیادی روبرو است. بازیکنان در شرایطی قرار دارند که هر گونه اظهارنظر میتواند عواقب سیاسی به همراه داشته باشد. با این حال، بازیکنان در حال تمرین هستند و امروز یک جلسه تمرینی سبک را پس از پیروزی ۳-۰ در برابر تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا برگزار کردند. گل های ایران را در این بازی علی علیپور (2گل) و آریا یوسفی به ثمر رساندند.