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ضربه بزرگ به سامورایی‌ها؛ کاپیتان ژاپن جام جهانی را از دست داد

ضربه بزرگ به سامورایی‌ها؛ کاپیتان ژاپن جام جهانی را از دست داد
کد خبر : 1797668
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تیم ملی ژاپن در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با خبری تلخ مواجه شد.

به گزارش ایلنا، واتارو اندو، کاپیتان تیم ملی فوتبال ژاپن، به دلیل مصدومیت از فهرست بازیکنان این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ کنار گذاشته شد. این غیبت به عنوان یک ضربه سخت برای تیم ملی ژاپن تلقی می‌شود. هافبک باشگاه لیورپول همچنین اعلام کرده که از فوتبال ملی خداحافظی کرده است.

اندو که فصل گذشته را با مصدومیت‌های متعدد در لیورپول سپری کرد، به جای خود شوتو ماچینو، مهاجم باشگاه بوروسیا مونشن‌گلادباخ را به تیم ملی معرفی کرده است. او در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "از زمان مصدومیت، تمام تلاش خود را کرده‌ام و از هیچ چیزی پشیمان نیستم."

این بازیکن ۳۳ ساله از عدم توانایی در شرکت در این تورنمنت ابراز ناامیدی کرد، اما به رشد تیم ملی از زمان جام جهانی قطر ۲۰۲۲ افتخار کرد. او همچنین اعلام کرد: "با این کمپین، از تیم ملی خداحافظی می‌کنم. بنابراین، از این پس به عنوان یک هوادار، از تیم ملی ژاپن حمایت خواهم کرد."

تیم ملی ژاپن در گروه F قرار دارد و در هشتمین حضور خود در جام جهانی، در تاریخ ۱۴ ژوئن در دالاس به مصاف هلند خواهد رفت و سپس با تونس و سوئد دیدار خواهد کرد.

 

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