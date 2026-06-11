کابوس بزرگ افتتاحیه جام جهانی؛ سیتهول در یک شب دو رکورد منفی ثبت کرد
جام جهانی همیشه صحنه تولد قهرمانان و گاهی نیز محل ثبت تلخترین خاطرات فوتبالی است.
به گزارش ایلنا، در حالی که میلیونها هوادار در سراسر جهان چشم به دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ دوخته بودند، نام اسففلو سیتهول نه به دلیل درخشش، بلکه به خاطر یکی از کمسابقهترین شبهای تاریخ این رقابتها بر سر زبانها افتاد.
هافبک آفریقای جنوبی که با امید در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان به میدان رفته بود، تنها در چند دقیقه سرنوشت متفاوتی را تجربه کرد. اشتباه او در دقیقه ۹ زمینهساز گل نخست مکزیک شد؛ گلی که جریان مسابقه را به سود میزبان تغییر داد و فشار را روی نماینده آفریقا افزایش داد.
اما اتفاق تلختر هنوز در راه بود. سیتهول که تلاش میکرد اشتباه ابتدایی خود را جبران کند، در آغاز نیمه دوم روی برایان گوتیرز مرتکب خطا شد و با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد. تصمیمی که باعث شد آفریقای جنوبی بیش از ۴۰ دقیقه از بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند؛ شرایطی که عملاً امیدهای این تیم برای بازگشت به مسابقه را به حداقل رساند.
آنچه این اتفاق را ویژه میکند، تنها اشتباه و اخراج نیست؛ بلکه جایگاه تاریخی آن است. سیتهول نخستین بازیکنی شد که پس از مارکو اچهوری در جام جهانی ۱۹۹۴، در دیدار افتتاحیه جام جهانی کارت قرمز دریافت میکند. رکوردی که بیش از سه دهه دستنخورده باقی مانده بود.
از سوی دیگر، او وارد فهرستی بسیار محدود در تاریخ جام جهانی شد؛ فهرستی که تنها سه نام در آن دیده میشود. از سال ۱۹۶۶ تاکنون فقط سه بازیکن در یک مسابقه هم اشتباه منجر به گل داشتهاند و هم از زمین مسابقه اخراج شدهاند. حالا نام سیتهول در کنار توماس یوفالوژی و سیریل دوموراد قرار گرفته است.
اعداد نیز به خوبی عمق این شب دشوار را نشان میدهند. گل خورده در دقیقه ۹، اخراج در دقیقه ۴۹ و در نهایت شکست تیم. مجموعهای از اتفاقات که باعث شد مؤسسه آماری اوپتا نمره ۳.۹ از ۱۰ را برای این بازیکن ثبت کند؛ یکی از ضعیفترین ارزیابیهای فردی در سالهای اخیر جام جهانی.
البته فوتبال هیچگاه بازی یک نفر نبوده است. شکست آفریقای جنوبی را نمیتوان تنها به یک بازیکن نسبت داد، اما واقعیت این است که در دیداری که هر تصمیم و هر اشتباه میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد، سیتهول ناخواسته به چهره اصلی یکی از تلخترین شبهای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شد؛ شبی که میتوانست آغاز یک رؤیا باشد اما به کابوسی تاریخی تبدیل شد.