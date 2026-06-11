به گزارش ایلنا، نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر پیروزی مکزیک، با ثبت یک رکورد کم‌سابقه نیز همراه شد. ویلتون سامپایو، داور برزیلی این مسابقه، سه بار کارت قرمز خود را از جیب خارج کرد تا نام این دیدار در تاریخ جام‌های جهانی ثبت شود.

نخستین اخراجی مسابقه اسففلو سیت‌هول، مدافع آفریقای جنوبی بود که پس از متوقف کردن یک موقعیت مسلم گلزنی با تصمیم مستقیم داور از زمین مسابقه اخراج شد.

دومین کارت قرمز نیز به یکی دیگر از بازیکنان آفریقای جنوبی رسید. تمبا سوانه در دقیقه ۸۴ و در صحنه‌ای دور از توپ، با ضربه دست به صورت بازیکن مکزیک باعث شد داور پس از بازبینی تصاویر ویدئویی، او را از زمین اخراج کند.

سومین و آخرین کارت قرمز این مسابقه در دقیقه ۲+۹۰ به سزار مونتس، مدافع مکزیک، تعلق گرفت. او در جریان یک ضدحمله خطرناک آفریقای جنوبی و در شرایطی که حریف با برتری عددی به سمت دروازه پیش می‌رفت، با خطا روی موادو مانع شکل‌گیری موقعیت شد و با تصمیم داور از زمین مسابقه اخراج شد.

به این ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ جام‌های جهانی، یک دیدار افتتاحیه با سه کارت قرمز به پایان رسید. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در کل رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تنها چهار کارت قرمز به بازیکنان نشان داده شده بود.

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