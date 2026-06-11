جام جهانی ۲۰۲۶؛
مکزیک 2 - 0 آفریقای جنوبی | میزبان گام نخست را محکم برداشت
در دیدار افتتاحیه بیستوسومین دوره جام جهانی، تیم ملی فوتبال مکزیک موفق شد آفریقای جنوبی را شکست دهد.
به گزارش ایلنا، در اولین مسابقه از جام جهانی 2026، تیمهای ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی از ساعت 22:30 پنجشنبه در گروه A این رقابتها به مصاف هم رفتند که شاگردان خاویر آگیره موفق شدند در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی با نتیجه 2 بر صفر حریف آفریقایی حود را شکست دهند.
گل اول تریکالر را خولیان کینیونس در دقیقه 9 به ثمر رساند و گلزن اول این جام لقب گرفت. در ادامه مکزیکیها فرصتهایی را برای گلزنی از دست دادند تا اینکه رائول خیمینس در دقیقه 67 گل دوم مکزیکیها را با ضربه سری زیبا به ثمر رساند.
یحیی سیتوله در دقیقه 50 از آفریقای جنوبی با کارت قرمز داور جریمه شد و اولین اخراجی جام بیستوسوم لقب گرفت. بافانا بافانا در ادامه یک اخراجی دیگر هم داد و تمبا زوان در دقیقه 84 کارت قرمز مستقیم گرفت. مکزیکیها هم از کارت قرمز ویلتون داور برزیلی این بازی در امان نماندند و سراز مونتس از این تیم در دقیقه 2+90 اخراج شد.
مکزیکیها حالا باید خود را برای بازی با کره جنوبی آماده کنند، دیداری که صبح روز جمعه (به وقت تهران) 29 خرداد، در گوادالاخارای مکزیک برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی هم 28 خرداد در آتلانتای آمریکا به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.