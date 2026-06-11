ایران ۰ - ۳ بلغارستان؛ شکست سهگانه شاگردان پیاتزا مقابل بلغارستان
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ مقابل بلغارستان قرار گرفت و در پایان رقابتی نزدیک، نتیجه را به نایبقهرمان جهان واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، دیدارهای هفته نخست لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ در بخش مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی شهرهای اوتاوا کانادا، برزیلیا برزیل و لینیی چین در حال برگزاری است.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۳ پنجشنبه ۲۱ خرداد در دومین مسابقه خود در این رقابتها در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا برابر بلغارستان به میدان رفت.
این دیدار در نهایت با برتری سه بر صفر بلغارستان و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ به پایان رسید.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، در آغاز این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، سیدعیسی ناصری، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور به عنوان لیبرو استفاده کرد. عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، علی حقپرست، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، یوسف کاظمی و حسین حاجیکلاته دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند.
در سوی مقابل، لورنزو بلنجینی سرمربی بلغارستان، تیمش را با حضور سیمون نیکولوف، آسپارو آسپاروهوف، الکس گروزدانوف، ایلیا پتکوف، الکساندر نیکولوف، مارتین آتاناسوف و دامیان کولف روانه میدان کرد.
قضاوت این مسابقه بر عهده ریکاردو ایگلاسیا از کوبا و سآنخلا گراس از برزیل به عنوان داوران اول و دوم بود.
حسین حاجیکلاته، لیبروی تیم ملی ایران، در ست دوم وارد زمین شد تا نخستین حضور خود در رقابتهای لیگ ملتها را تجربه کند.
الکساندر نیکولوف ستاره بلغارستان در این مسابقه عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و با کسب ۲۴ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به دست آورد و نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد.
در ست سوم و در حالی که نتیجه ۱۸ بر ۱۷ به سود بلغارستان بود، اعتراض کادر فنی و بازیکنان این تیم به تصمیم داور باعث توقفی کوتاه در روند مسابقه شد.
تیم ملی والیبال بلغارستان سابقه هشت بار حضور در بازیهای المپیک را در کارنامه دارد که بهترین نتیجه آن کسب مدال نقره المپیک ۱۹۸۰ بوده است. همچنین این تیم در ۲۰ دوره مسابقات قهرمانی جهان حضور داشته و موفق شده در سالهای ۱۹۷۰ و ۲۰۲۵ عنوان نایبقهرمانی جهان را به دست آورد.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود از هفته نخست لیگ ملتهای ۲۰۲۶، بامداد شنبه ۲۳ خرداد و از ساعت ۲:۳۰ به مصاف آرژانتین خواهد رفت.