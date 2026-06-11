اسکالونی جانشین بالردی را در خط دفاع آرژانتین انتخاب کرد

به گزارش ایلنا، این تصمیم پس از مصدومیت لئوناردو بالردی در روز شنبه اتخاذ شد. فدراسیون فوتبال آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد: "مدافع مارکوس سنسی به جمع بازیکنانی که در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ به میدان خواهند رفت، ملحق می‌شود." این خبر به شایعاتی که در روزهای اخیر درباره خروج بالردی از لیست ملی به دلیل مصدومیت ایجاد شده بود، پایان داد.

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، در چندین نوبت بیان کرده است که به همراه کادر فنی خود در حال بررسی گزینه‌های مختلفی هستند، نه تنها در خط دفاع، بلکه بر اساس عملکرد تیم و پیشرفت برخی بازیکنانی که با مشکلاتی مواجه بودند.

سنسی، ۲۹ ساله، که فصل خوبی را در باشگاه برنموث انگلیس سپری کرده و روز چهارشنبه به تاتنهام پیوسته، به تیم قهرمان جهان در خط دفاعی تنوع بیشتری خواهد بخشید، که احتمالاً آسیب‌پذیرترین بخش زمین آنهاست. با مصدومیت بالردی، مدافع المپیک مارسی، که به دلیل آسیب عضلانی در ساق پای راست خود از ترکیب خارج شده، تیم آرژانتین تنها با کریستین رومرو، نیکلاس اوتامندی و لیساندرو مارتینز به عنوان مدافعان مرکزی طبیعی باقی مانده است. همچنین، فاکوندو مدینا که بیشتر در پست دفاع چپ بازی کرده، به عنوان تنها گزینه جایگزین نیکلاس تاگلیافیکو در آن سمت شناخته می‌شود.

سنسی به عنوان چهارمین مدافع طبیعی تیم به جمع بازیکنان ملحق می‌شود، تیمی که معمولاً با چهار مدافع به میدان می‌رود، اما در برخی مواقع با سه مدافع و دو وینگر نیز به بازی پرداخته است. آرژانتین روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف الجزایر خواهد رفت و در گروه J با اتریش و اردن نیز همگروه است.

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