پسر آقای ستاره قرمزپوش شد
فرزند جبرئیل سیسه به عقد قرارداد رسمی با لیورپول درآمد تا امیدوار باشد مسیر درخشان پدرش را دنبال کند.
به گزارش ایلنا، پرنس سیسه که از چهار سالگی به این باشگاه پیوسته، فصل گذشته در تیم زیر ۱۸ سال لیورپول بازی میکرد و در لیگ جوانان نیز به میدان رفته است. این بازیکن ۱۷ ساله، پس از گذشت بیست سال از پایان دوران حضور پدرش دیبریل سیسه در این باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد. جبرییل بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ در لیورپول بازی کرده بود.
پرنس سیسه که در چستر واقع در شمال غرب انگلستان به دنیا آمده، در ابتدا به عنوان مهاجم بازی میکرد اما در سالهای اخیر به خط دفاعی منتقل شده و اکنون بیشتر در پست مدافع مرکزی به میدان میرود. او در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، در ۱۹ بازی با تیم زیر ۱۸ سال لیورپول و ۴ بازی در لیگ جوانان شرکت کرد، جایی که تیمش در مرحله یکهشتم نهایی متوقف شد. همچنین، او به نمایندگی از کشور ولز در ردههای سنی پایینتر بازی میکند که کشور زادگاه مادرش، جود لیتلر، است. برادر بزرگتر او، کاسیوس سیسه (۲۰ ساله)، نیز در تیم جوانان ناتس کانتی، باشگاه مستقر در ناتینگهام، بازی میکند.