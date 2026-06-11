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زنگ خطر برای اسکاتلند؛ وضعیت مک‌تومینای نگران‌کننده شد

زنگ خطر برای اسکاتلند؛ وضعیت مک‌تومینای نگران‌کننده شد
کد خبر : 1797657
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اسکات مک‌تومینای، ستاره تیم ملی اسکاتلند، به دلیل ناراحتی جسمانی در تمرینات اخیر غایب بود و حالا وضعیت او برای دیدار نخست تیمش در جام جهانی مقابل هائیتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، اسکات مک‌تومینای، هافبک تیم ملی اسکاتلند، به دلیل ناراحتی معده نتوانست در تمرینات روز پنجشنبه شرکت کند. اسکاتلند در گروه C جام جهانی قرار دارد و قرار است روز شنبه در اولین بازی خود به مصاف هائیتی برود. امیدواری‌ها برای حضور مک‌تومینای در این بازی وجود دارد.

گفته می‌شود که نگرانی‌هایی درباره احتمال ابتلای او به یک ویروس وجود دارد که ممکن است سایر بازیکنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کنی مک‌لین، هم‌تیمی او، در این باره گفت: «امیدوارم این موضوع گسترش نیابد. مطمئنم همه برای سلامتی اسکات دعا می‌کنند. همه می‌دانند که اسکات چه معنایی برای ما دارد و اهمیت او برای تیم ما کاملاً واضح است. اگرچه صعود یک تلاش جمعی بوده و همیشه خواهد بود، اما ما بازیکنان ویژه‌ای در هسته تیم داریم.»

مک‌تومینای در آخرین بازی دوستانه اسکاتلند مقابل بولیوی که با نتیجه ۴ بر ۰ به پایان رسید، یکی از ستاره‌های میدان بود و موفق به زدن یک گل شد. او در دو فصل اخیر در ناپولی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و با گل‌های زیاد خود درخشیده است.

 

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