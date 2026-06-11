امباپه درباره سرمربیگری احتمالی دشان در ایتالیا: این خیلی زشت خواهد بود

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در تلاش است تا در جام جهانی ۲۰۲۶ که تابستان آینده در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، به سومین قهرمانی خود دست یابد. امباپه در مصاحبه‌ای با شبکه M6 در حاشیه بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی گفت: "بهترین راه برای ادای احترام به او این است که برنده شویم، زیرا او عاشق پیروزی است." او همچنین افزود: "ما تلاش خواهیم کرد تا بهترین آخرین جام جهانی را برای او رقم بزنیم. امیدوارم این آخرین جام جهانی او باشد، زیرا امیدوارم او با تیم دیگری کار نکند."

دشان بارها اعلام کرده است که پس از تیم ملی فرانسه، هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند و ممکن است به یک باشگاه برگردد یا هدایت یک تیم ملی دیگر را بر عهده بگیرد. امباپه در این باره با لبخند گفت: "من به او فشار می‌آورم"، و به نظر نمی‌رسد که از احتمال بازگشت دشان به هدایت تیم ملی دیگری خوشحال باشد.

نام دشان به طور مرتب با تیم ملی ایتالیا مرتبط شده است. در حالی که این تیم در بحران جدی به سر می‌برد و سه دوره آخر جام جهانی را از دست داده است، به نظر می‌رسد دشان می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای احیای فرهنگ پیروزی در این تیم باشد. اما امباپه این ایده را مناسب نمی‌داند و گفت: "آنها گفتند ایتالیا، این خیلی زشت خواهد بود." این اظهارات ممکن است باعث نارضایتی برخی از طرفداران ایتالیایی شود.

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