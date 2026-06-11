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انفجار در آزتکا با سریع‌ترین گل دو دهه اخیر

اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶ به نام مکزیک ثبت شد

اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶ به نام مکزیک ثبت شد
کد خبر : 1797649
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خولین کینیونس با گلزنی در دقیقه ۹ دیدار افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی، علاوه بر ثبت اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶، سریع‌ترین گل بازی‌های افتتاحیه در ۲۰ سال گذشته را به نام خود کرد.

به گزارش ایلنا، انتظارها به پایان رسید و بزرگ‌ترین ماراتن فوتبالی جهان در قاره آمریکای شمالی با یک شوک زودهنگام و هیجان‌انگیز آغاز شد. هواداران پرشور مکزیکی در استادیوم افسانه‌ای آزتکا برای منفجر کردن سقف ورزشگاه تنها به ۹ دقیقه زمان نیاز داشتند تا اولین گل تورنمنت بیست و سوم خیلی زودتر از حد تصور زده شود.

تیم ملی مکزیک، یکی از میزبانان مشترک این دوره، بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ را طوفانی آغاز کرد. در دقیقه ۹ این مسابقه، خولین کینیونس، مهاجم زهرآدار مکزیکی‌ها، قفل دروازه رقیب را شکست تا نام خود را به عنوان زننده اولین گل این رویداد بزرگ در تاریخ ثبت کند.

اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶ به نام مکزیک ثبت شد

این گل زودهنگام، سریع‌ترین گل در مسابقات افتتاحیه جام جهانی در ۲۰ سال اخیر است؛ یعنی از زمانی که فیلیپ لام در جام جهانی ۲۰۰۶ در دقیقه ۶ دروازه کاستاریکا را باز کرد، هیچ تیمی نتوانسته بود به این سرعت در بازی اول جام گلزنی کند. نکته آماری شگفت‌انگیز این است که آزتک‌ها با وجود تجربه حضور در ۶ مسابقه افتتاحیه در ادوار مختلف جام جهانی، برای نخستین بار در تاریخ موفق شدند اولین گل کل تورنمنت را به نام خود بسوزانند.

این شروع آتشین و رکوردشکنی زودهنگام مکزیکی‌ها در دژ مخوف آزتکا، خط و نشانی جدی برای رقبا بود و نشان داد که جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است از همان دقایق ابتدایی خود، تورنمنتی لبریز از درام، سرعت و هیجان ناب فوتبالی باشد.

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