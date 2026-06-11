برناردو سیلوا در آستانه پیوستن به رئال مادرید
رئال مادرید به جذب برناردو سیلوا نزدیک شده و هافبک باتجربه پرتغالی میتواند به سومین خرید تابستانی کهکشانیها تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، برناردو سیلوا، هافبک پرتغالی، در آستانه پیوستن به رئال مادرید قرار دارد و در صورت نهایی شدن مذاکرات، پس از ابراهیما کوناته و دنزل دامفرایس به سومین خرید تابستانی این باشگاه تبدیل خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانههای اسپانیایی، مذاکرات میان رئال مادرید و این بازیکن ۳۱ ساله در مراحل پایانی قرار دارد و دو طرف امیدوارند پیش از نخستین دیدار تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶، قرارداد را نهایی کنند.
گفته میشود جذب برناردو سیلوا یکی از درخواستهای ژوزه مورینیو بوده است. سرمربی جدید رئال مادرید به دنبال استفاده از بازیکنان باتجربه و آماده برای موفقیت فوری تیمش است و معتقد است باشگاه نمیتواند دومین فصل متوالی را بدون کسب جام پشت سر بگذارد.
این هافبک پرتغالی پس از پایان همکاری خود با منچسترسیتی به بازیکن آزاد تبدیل شد و همین موضوع شرایط را برای انتقال او به سانتیاگو برنابئو فراهم کرده است. رئال مادرید در سالهای اخیر نیز از این سیاست برای جذب بازیکنانی همچون داوید آلابا و آنتونیو رودیگر استفاده کرده بود.
در حالیکه بارسلونا و اتلتیکومادرید نیز طی هفتههای اخیر برای جذب برناردو سیلوا ابراز علاقه کرده بودند، اقدام سریع و قاطع مدیران رئال مادرید باعث شده این بازیکن به حضور در سانتیاگو برنابئو نزدیکتر شود.
سیلوا که ۹ سال اخیر را در لیگ برتر انگلیس سپری کرده، تمایل دارد به کشورش و فضای فوتبال جنوب اروپا نزدیکتر شود و به همین دلیل پیشنهاد رئال مادرید را گزینهای ایدهآل برای ادامه دوران حرفهای خود میداند.
در صورت نهایی شدن این انتقال، برناردو سیلوا بار دیگر در کنار کیلیان امباپه به میدان خواهد رفت. این دو بازیکن پیشتر در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در موناکو همتیمی بودند و نقش مهمی در موفقیتهای آن تیم ایفا کردند.