مهمان ویژه در آزتکا
رونمایی از اسطوره ایرانی در مراسم افتتاحیه جام جهانی
مهدی مهدویکیا، موشک دوستداشتنی فوتبال ایران، به عنوان مهمان رسمی فیفا در استادیوم تاریخی آزتکا مکزیک برای تماشای مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شد.
به گزارش ایلنا، شور و هیجان در مکزیک به اوج خود رسیده و استادیوم افسانهای آزتکا شاهد آغاز بزرگترین ماراتن فوتبالی جهان است. در میان نامهای بزرگی که از سراسر دنیا برای تماشای این رویداد تاریخی دعوت شدهاند، یک نام، سهمیه فوتبال ایران را در این اتمسفر فوقالعاده تضمین کرده است. مهدی مهدویکیا، اسطوره بیتکرار فوتبال کشورمان، به عنوان مهمان ویژه در استادیوم حضور دارد.
موشک سالهای دور هامبورگ و تیم ملی ایران که خاطرات درخشانش در بوندسلیگا و جامهای جهانی هرگز از یادها نمیرود، با دعوت رسمی مسئولان برگزاری مسابقات پا به این استادیوم مخوف و خاطرهانگیز گذاشته است. حضور مهدویکیا در کنار سایر اسطورههای بینالمللی فوتبال، بار دیگر توجه رسانهها را به جایگاه ویژه ستارههای ماندگار فوتبال ایران در عرصه بینالمللی جلب کرد.
آغاز باشکوه یک مأموریت جهانی
این حضور جذاب در قلب مکزیکوسیتی، پیشدرآمدی هیجانانگیز بر آغاز مسابقاتی است که تمام دنیا منتظرش بودند. مهدویکیا با حضور در این افتتاحیه مجلل، نماینده شایستهای برای فوتبال ایران در میان بزرگان جهان است تا آغاز این تورنمنت شگفتانگیز را از نزدیک لمس کند.