بازگشت پسر طلایی بارسا به تمرینات اسپانیا در آستانه جام جهانی

به گزارش ایلنا، این پدیده ۱۸ ساله به دلیل مصدومیت همسترینگ حدود یک ماه گذشته را دور از میادین سپری کرده بود، اما اکنون تمرینات خود را با تیم از سر گرفته است.

تقویت به موقع برای اسپانیا

لامین یامال یکی از مهم‌ترین بازیکنان اسپانیا در آستانه جام جهانی است و حضور او برای لاروخا که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این تورنمنت به شمار می‌رود، نقشی محوری و تعیین‌کننده خواهد داشت.

این بال ۱۸ ساله پس از پشت سر گذاشتن یک فصل فوق‌العاده با بارسلونا پا به این مسابقات می‌گذارد؛ جایی که موفق شد آمار درخشان ۲۴ گل و ۱۸ پاس گل را در ۴۵ بازی در تمامی رقابت‌ها از خود به ثبت برساند. نمایش‌های بی‌نقص او، افتخار انتخاب به عنوان بهترین بازیکن فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگا را برایش به ارمغان آورد و در عین حال، او را بار دیگر در صف مدعیان اصلی کسب جایزه توپ طلا قرار داد.

اسپانیا رقابت‌های خود در جام جهانی را روز ۱۵ ژوئن در ورزشگاه آتلانتا آمریکا مقابل کیپ‌ورد آغاز خواهد کرد. شواهد و قرائن نشان می‌دهند که لامین برای این دیدار افتتاحیه شاگردان لوئیس دلا فوئنته کاملاً آماده خواهد بود.

بدون ریسک

به رغم بازگشت او به تمرینات، فدراسیون فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا توافق کرده‌اند که هیچ‌گونه ریسکی روی روند بهبودی و بازگشت لامین به زمین مسابقه انجام نشود. برنامه آن‌ها این است که او پس از یک ماه دوری، به آرامی و به صورت تدریجی به ترکیب تیم اضافه شود تا این اطمینان حاصل شود که برای مراحل حذفی مسابقات، به اوج آمادگی فیزیکی خود می‌رسد

بسیار بعید است که او از ابتدا در ترکیب اصلی مقابل کیپ‌ورد قرار بگیرد و حتی این احتمال وجود دارد که در دومین بازی مقابل عربستان سعودی نیز به عنوان بازیکن تعویضی به کار گرفته شود.

انتهای پیام/