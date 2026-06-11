داستان عاشقانه یک هوادار آفریقای جنوبی و یک هوادار مکزیکی
در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، داستان عاشقانهای که در جام جهانی ۲۰۱۰ آغاز شد، دوباره زنده میشود.
به گزارش ایلنا، چارلین و عمر در سال ۲۰۱۰ و در جریان بازی افتتاحیه جام جهانی بین آفریقای جنوبی و مکزیک با یکدیگر آشنا شدند و حالا در تاریخ ۱۱ ژوئن، این زوج برای تماشای بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که دوباره مکزیک و آفریقای جنوبی را به مصاف هم میفرستد، آماده میشوند.
تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ برای دنیای فوتبال به عنوان روز آغازین جام جهانی شناخته میشود، اما برای این زوج مکزیکی-آفریقای جنوبی، این روز آغاز یک داستان عاشقانه فراتر از هر پیروزی در زمین فوتبال بود. چارلین و عمر در آفریقای جنوبی با یکدیگر آشنا شدند و از آن زمان هرگز از هم جدا نشدند. حالا، ۱۶ سال بعد، این زوج ازدواج کرده و دو فرزند دارند.
قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، این زوج در خیابانهای مکزیکو سیتی با لباسهای متفاوتی گشت و گذار میکنند: چارلین پیراهن زرد آفریقای جنوبی را با افتخار به تن دارد و عمر لباس سنتی مکزیکی را بر تن کرده است. این دو در پاسخ به سوالات خبرنگاران میگویند که "به طور ۵۰ درصد از مکزیک و ۵۰ درصد از آفریقای جنوبی حمایت میکنند".
این روز به گفته چارلین "بسیار ویژه" است و او پیشبینی میکند که مکزیک با نتیجه ۳-۱ پیروز خواهد شد، در حالی که عمر معتقد است که نتیجه بازی ۱-۱ خواهد بود، اما او همچنان تأکید میکند که "مکزیک از نظر فوتبال برتر است". این زوج در شب جمعه (ساعت ۲۱) پس از پایان مراسم افتتاحیه، منتظر پاسخ زمین فوتبال هستند، پاسخی که همزمان با جشن ۱۶ سالگی ازدواج آنها به دنیا ارائه خواهد شد.