خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داستان عاشقانه یک هوادار آفریقای جنوبی و یک هوادار مکزیکی

داستان عاشقانه یک هوادار آفریقای جنوبی و یک هوادار مکزیکی
کد خبر : 1797634
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، داستان عاشقانه‌ای که در جام جهانی ۲۰۱۰ آغاز شد، دوباره زنده می‌شود.

به گزارش ایلنا، چارلین و عمر در سال ۲۰۱۰ و در جریان بازی افتتاحیه جام جهانی بین آفریقای جنوبی و مکزیک با یکدیگر آشنا شدند و حالا در تاریخ ۱۱ ژوئن، این زوج برای تماشای بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که دوباره مکزیک و آفریقای جنوبی را به مصاف هم می‌فرستد، آماده می‌شوند.

تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ برای دنیای فوتبال به عنوان روز آغازین جام جهانی شناخته می‌شود، اما برای این زوج مکزیکی-آفریقای جنوبی، این روز آغاز یک داستان عاشقانه فراتر از هر پیروزی در زمین فوتبال بود. چارلین و عمر در آفریقای جنوبی با یکدیگر آشنا شدند و از آن زمان هرگز از هم جدا نشدند. حالا، ۱۶ سال بعد، این زوج ازدواج کرده و دو فرزند دارند.

قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، این زوج در خیابان‌های مکزیکو سیتی با لباس‌های متفاوتی گشت و گذار می‌کنند: چارلین پیراهن زرد آفریقای جنوبی را با افتخار به تن دارد و عمر لباس سنتی مکزیکی را بر تن کرده است. این دو در پاسخ به سوالات خبرنگاران می‌گویند که "به طور ۵۰ درصد از مکزیک و ۵۰ درصد از آفریقای جنوبی حمایت می‌کنند".

این روز به گفته چارلین "بسیار ویژه" است و او پیش‌بینی می‌کند که مکزیک با نتیجه ۳-۱ پیروز خواهد شد، در حالی که عمر معتقد است که نتیجه بازی ۱-۱ خواهد بود، اما او همچنان تأکید می‌کند که "مکزیک از نظر فوتبال برتر است". این زوج در شب جمعه (ساعت ۲۱) پس از پایان مراسم افتتاحیه، منتظر پاسخ زمین فوتبال هستند، پاسخی که همزمان با جشن ۱۶ سالگی ازدواج آن‌ها به دنیا ارائه خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی