بارسلونا به دنبال جذب داروین نونز
بازیکن اوروگوئهای در انتظار اخبار جدید از بارسلونا و لیورپول است.
به گزارش ایلنا، اولویت بارسلونا در خط حمله، جذب آلوارز است، اما تحولات اخیر در بازار نقل و انتقالات، از جمله تمسخر اتلتیکو مادرید با توییتهایش و دخالت رئال مادرید در این انتقال، کار را برای این باشگاه دشوار کرده است. به همین دلیل، باشگاه بارسلونا به یک گزینه جایگزین نیاز دارد که تضمینکننده گلزنی باشد و جذب یک مهاجم مرکزی هزینه زیادی دارد. در این لیست گزینههای کمهزینه، نام داروین نونز (۲۶ ساله) به چشم میخورد.
این بازیکن ملیپوش اوروگوئهای در مذاکراتی که نمایندهاش، جورج مندس، با باشگاه الهلال عربستان درباره کانسلو داشته، مطرح شده است. به نظر میرسد داروین نونز ممکن است قراردادش را با این باشگاه سعودی فسخ کند، چرا که در بازار نقل و انتقالات زمستانی گذشته، به دلیل انتقال کریم بنزما به الهلال، مجوز بازی در لیگ حرفهای عربستان را از دست داده است.
منابع آگاه به مذاکرات مندس و الهلال گفتهاند که این بازیکن از مطرح شدن نامش در این مذاکرات مطلع است و منتظر اخبار جدیدی از بارسلونا و همچنین لیورپول است، باشگاهی که پیش از این نیز به جذب او علاقهمند بود و بنفیکا او را به قیمت ۳۴ میلیون یورو خرید.
داروین نونز که تجربه بازی در فوتبال اسپانیا را دارد، هرچند تنها در لیگ دسته دوم با آلمریا بازی کرده، در لیگ برتر انگلیس نیز نامی شناخته شده است. در انگلستان صحبت از بازگشت داروین نونز به میان آمده و او با ۲۵ گل، میراثی قابل توجه از خود به جا گذاشته است.