افتتاحیه جذاب جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور شکیرا

به گزارش ایلنا، در استادیوم آزتکا که مملو از تماشاگران بود، جام جهانی فوتبال با جشنواره‌ای باشکوه پیش از نخستین بازی، بین تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی، آغاز شد. این مراسم با هدف نمایش هویت فرهنگی آمریکای لاتین، در مدت ۱۵ دقیقه به اجرا درآمد.

این نمایش با رقصی هماهنگ و چشمگیر آغاز شد که در آن ده‌ها نفر با لباس‌هایی مرتبط با جام جهانی، صحنه را به یک جشن واقعی تبدیل کردند. سپس نوبت به موسیقی رسید و گروه معروف مکزیکی «مانا» به عنوان نخستین هنرمند روی صحنه آمد و تماشاگران را به وجد آورد. پس از آن، هنرمندانی چون «بلیندا»، «لوس آنجلس آزولس»، «جی بالوین» و «دنی اوشن» به اجرا پرداختند و سبک‌های مختلفی از راک، پاپ، کومبیا و صداهای شهری را به نمایش گذاشتند.

این مراسم با نورپردازی‌های خیره‌کننده و با شکوه، به شکیرا، یکی از چهره‌های شناخته‌شده در رویدادهای ورزشی بین‌المللی، ختم شد. او در این مراسم به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی، به اجرای موسیقی پرداخت.

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ همچنین از نظر تاریخی حائز اهمیت است، زیرا این نخستین بار است که این مسابقات با میزبانی سه کشور - مکزیک، ایالات متحده و کانادا - و با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود. فیفا به دنبال برگزاری جشنی بود که تنوع فرهنگی قاره را به تصویر بکشد.

استادیوم آزتکا، که در سه جام جهانی مختلف میزبان بازی‌های افتتاحیه بوده، دوباره در کانون توجه تاریخ فوتبال قرار گرفت. این بار، قبل از شروع بازی‌ها، جشن موسیقی به اوج خود رسید.

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