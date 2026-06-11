تکرار ترکیب تیم ملی برزیل در تمرینات پیش از جام جهانی

به گزارش ایلنا، آنچلوتی در تمرین روز پنج‌شنبه، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی برزیل را پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار کرد. در این تمرین، او ترکیب اصلی را با حضور دانیلو و الکس ساندرو در سمت چپ و راست و کونا و پاکتا در خط حمله، تکرار کرد.

پس از بخش باز تمرین برای رسانه‌ها، برزیل به انجام تمرینات خاصی برای حمله و دفاع پرداخت. با توجه به اینکه تعداد بازیکنان بیشتر از نیاز برای یک بازی ۱۱ به ۱۱ بود، آنچلوتی از این فرصت استفاده کرد تا داگلاس سانتوس را با الکس ساندرو در سمت چپ و ایگور تیگو را با کونا در خط حمله تعویض کند.

با این حال، نشانه‌ها نشان می‌دهد که برزیل با ترکیب آلیسون، دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالهاس و الکس ساندرو، به همراه کاسمیرو و برونو گیمارش، لوکاس پاکتا، ماتئوس کونا، وینی جونیور و رافینیا، جام جهانی را آغاز خواهد کرد.

کادر فنی از اشغال فضاها در میانه میدان و هماهنگی بین پاکتا و برونو در بازی با توپ در برابر مصر رضایت داشت. با غیبت وسلی، رافینیا همچنان با تحرک بالا در سمت راست در حرکات هجومی حضور دارد.

بدون توپ، برزیل به سیستم ۴-۴-۲ که خود آنچلوتی اعلام کرده است، ادامه می‌دهد. در این شرایط، ماتئوس کونا در سمت چپ بازمی‌گردد و پاکتا در سمت راست قرار می‌گیرد که آزادی بیشتری به وینی و رافینیا می‌دهد.

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