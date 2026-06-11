تغییرات جدید فیفا در قوانین اخراج بازیکنان در جام جهانی ۲۰۲۶
فیفا با تغییراتی در قوانین مربوط به اخراج بازیکنان، شرایط جدیدی را برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، با افزایش تعداد تیمهای شرکتکننده و مسابقات در جام جهانی آینده، فیفا در نسخه اولیه قوانین، مقررات مربوط به اخراج بازیکنان را تغییر نداده بود. طبق این قوانین، دریافت کارت زرد دوم در دو مسابقه مختلف منجر به اخراج یک بازیکن از یک مسابقه میشود. همچنین دریافت کارت زرد چهارم، ششم و هشتم نیز به معنای اخراج از مسابقه است. به علاوه، دریافت کارت زرد دوم در یک مسابقه (و در نتیجه کارت قرمز) نیز به اخراج از مسابقه بعدی منجر میشود. کارت قرمز مستقیم حداقل یک مسابقه اخراج به همراه دارد که بستگی به نوع تخلف دارد.
در ابتدا قرار بود کارتهای زردی که منجر به اخراج نشدهاند، تنها پس از مرحله یکچهارم نهایی بخشوده شوند. اما در یک جلسه در ونکوور، تصمیم به تغییر این قوانین برای جام جهانی ۲۰۲۶ گرفته شد. پس از مرحله گروهی، کارتهای زردی که منجر به اخراج نشدهاند، بخشوده میشوند، به همین ترتیب پس از مرحله یکچهارم نهایی نیز این کارتها بخشوده خواهند شد. بنابراین، در فینال تنها با دریافت کارت قرمز میتوان اخراج شد و نه به دلیل تعداد زیاد کارتهای زرد. فیفا این تغییر را به دلیل افزایش تعداد مسابقات ضروری میداند.
اگر یک بازیکن به دلیل اخراج در جام جهانی ۲۰۲۶ نتواند محرومیت خود را تحمل کند، باید این محرومیت را در اولین مسابقه رسمی بینالمللی کشورش در یک رقابت مورد تأیید فیفا بگذراند. همچنین بازیکنانی که به دلیل دریافت کارت زردهای زیاد در مرحله مقدماتی جام جهانی به محرومیت نزدیک شدهاند، این محرومیت را به جام جهانی منتقل نمیکنند. تنها محرومیت ناشی از کارت قرمز باید در مرحله اصلی تحمل شود که فیفا بعداً در این مورد نیز تغییراتی اعمال کرد.
در صورتی که تیمها در مرحله گروهی جام جهانی با امتیاز برابر به پایان برسند، نتیجه بازیهای رودررو، سپس تفاضل گل (شامل تعداد گلهای زده شده) تعیینکننده خواهد بود. اگر این موارد نیز برابر باشد، به فیرپلی توجه میشود، به عبارت دیگر، تعداد کارتهایی که یک تیم دریافت کرده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، میتوانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.