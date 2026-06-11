بازگشت مرد پرتغالی با قراردادی سه ساله
مورینیو سرمربی رئال مادرید شد
باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیهای رسمی از بازگشت ژوزه مورینیو به نیمکت این تیم خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی اعلام کرد ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است. فلورنتینو پرز که در جریان رقابتهای انتخاباتی باشگاه وعده بازگرداندن مربی پرتغالی را داده بود، پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس باشگاه، این تصمیم را عملی کرد.
مورینیو با امضای قراردادی سهساله تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ هدایت رئال مادرید را برعهده خواهد داشت. این دومین دوره حضور او روی نیمکت کهکشانیهاست؛ دوره نخست بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رقم خورد و طی آن موفق شد یک قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی جام حذفی اسپانیا و یک سوپرجام اسپانیا را برای مادریدیها به ارمغان بیاورد.
بر اساس گزارش رسانههای اسپانیایی، رئال مادرید برای جذب این مربی پرتغالی مبلغ ۱۵ میلیون یورو به بنفیکا پرداخت کرده است؛ رقمی که به عنوان بند آزادسازی قرارداد او تعیین شده بود.
بازگشت مورینیو یکی از مهمترین تصمیمات سالهای اخیر رئال مادرید محسوب میشود. او در نخستین حضور خود در سانتیاگو برنابئو توانست پس از سالها ناکامی، رئال را به جمع مدعیان اصلی فوتبال اروپا بازگرداند و دو فصل متوالی این تیم را به مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا برساند.
فلورنتینو پرز درباره بازگشت مورینیو گفت:«او تیمی رقابتی ساخت و پایههای موفقیتهای بعدی رئال مادرید در اروپا را بنا گذاشت.»
مورینیو پس از جدایی از رئال مادرید هدایت تیمهای بزرگی همچون چلسی، منچستریونایتد، تاتنهام، رم، فنرباغچه و بنفیکا را برعهده داشت. او در این مدت موفق شد با منچستریونایتد قهرمانی لیگ اروپا را کسب کند و همچنین نخستین دوره لیگ کنفرانس اروپا را با رم فتح کند.
مربی پرتغالی که از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مربیان قرن بیستویکم یاد میشود، در کارنامه خود دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با پورتو و اینترمیلان را دارد. او همچنین در لیگهای پرتغال، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا نیز به عنوان قهرمانی دست یافته است.