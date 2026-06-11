جام جهانی ۲۰۲۶؛
اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی
کد خبر : 1797606
ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در افتتاحیه جام جهانی 2026 از ساعت 22:30 امشل مقابل هم قرار میگیرند.
مکزیک (3-3-4): رانخل | ریس، مونتس، وازکز، گایاردو | گوتیرس، لیرا، فیدالگو | آلوارادو، خیمنز، کینیونز
سرمربی: خاویر آگیره (مکزیک)
آفریقای جنوبی (2-5-3): ویلیامز | سیبیسی، اوکن، امبوکازی | مودائو، موکوئنا، سیتول، آدامز، مودیبا | فاستر، رینرز
سرمربی: هوگو بروس (بلژیک)