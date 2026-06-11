اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در افتتاحیه جام جهانی 2026 از ساعت 22:30 امشل مقابل هم قرار می‌گیرند.

مکزیک (3-3-4): رانخل | ریس، مونتس، وازکز، گایاردو | گوتیرس، لیرا، فیدالگو | آلوارادو، خیمنز، کینیونز

سرمربی: خاویر آگیره (مکزیک)

آفریقای جنوبی (2-5-3): ویلیامز | سیبیسی، اوکن، امبوکازی | مودائو، موکوئنا، سیتول، آدامز، مودیبا | فاستر، رینرز

سرمربی: هوگو بروس (بلژیک)

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