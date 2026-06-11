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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی

اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی
کد خبر : 1797606
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ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در افتتاحیه جام جهانی 2026 از ساعت 22:30 امشل مقابل هم قرار می‌گیرند. 

مکزیک (3-3-4): رانخل | ریس، مونتس، وازکز، گایاردو | گوتیرس، لیرا، فیدالگو | آلوارادو، خیمنز، کینیونز

سرمربی: خاویر آگیره (مکزیک)

اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی (2-5-3): ویلیامز | سیبیسی، اوکن، امبوکازی | مودائو، موکوئنا، سیتول، آدامز، مودیبا | فاستر، رینرز

سرمربی: هوگو بروس (بلژیک)

اعلام رسمی ترکیب دو تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی

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