شوک به استقلال و ازبکستان: ماشاریپوف در آستانه از دست دادن جام جهانی
در حالی که جلالالدین ماشاریپوف امیدوار بود پس از ماهها مبارزه با مصدومیت، در جام جهانی ۲۰۲۶ برای ازبکستان به میدان برود، انتشار گزارشهای پزشکی جدید احتمال غیبت این ستاره را در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان به شدت افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر اخباری درباره غیبت احتمالی جلالالدین ماشاریپوف در جام جهانی منتشر شده بود و اکنون فدراسیون فوتبال ازبکستان نیز با صدور اطلاعیهای رسمی، آخرین وضعیت جسمانی این بازیکن را تشریح کرده است.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان، ماشاریپوف در جریان اردوی تیم ملی این کشور در آمریکا علاوه بر مشکلات قبلی، با درد در ناحیه کمر نیز مواجه شده و به همین دلیل در تمرینات اخیر و دیدارهای دوستانه برابر کانادا و هلند حضور نداشته است.
در این اطلاعیه آمده است که ستاره ازبکستان طی هفتههای اخیر با درد کمر دستوپنجه نرم میکرده و اگرچه روند درمان با دارو و فیزیوتراپی باعث بهبود نسبی او شده بود، اما دردها بار دیگر بازگشتهاند.
فدراسیون فوتبال ازبکستان همچنین اعلام کرده نتایج آزمایش امآرآی نشان میدهد مشکل فتق دیسک بینمهرهای این بازیکن دوباره عود کرده است.
در پایان این بیانیه تأکید شده که کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان همچنان وضعیت ماشاریپوف را زیر نظر دارد و پس از مشخص شدن نظر نهایی پزشکان، اطلاعات تکمیلی درباره شرایط این بازیکن منتشر خواهد شد.
این در حالی است که ماشاریپوف طی ماههای گذشته تلاش زیادی برای بازگشت به شرایط مسابقه انجام داده بود و حتی از ابتدای ماه می نیز به تمرینات بازگشته بود، اما حالا با تشدید دوباره مصدومیت، حضور او در جام جهانی بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار گرفته است.