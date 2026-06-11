بلیت بازیکن پرسپولیس کنسل شد!

به گزارش ایلنا، سرپرست پرسپولیس با اشاره به غیبت تیوی بیفوما در تمرینات این تیم اعلام کرد که بلیت سفر این بازیکن لغو شده بود، اما باشگاه در حال تهیه بلیت جدید است تا او هرچه سریع‌تر به جمع سرخپوشان ملحق شود.

محسن خلیلی درباره وضعیت تیوی بیفوما گفت: «به صورت مداوم با بازیکنان در ارتباط هستیم. بلیت سفر بیفوما لغو شد و قرار است بلیت جدیدی برای او تهیه شود تا به اردوی تیم اضافه شود.»

وی درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار کرد: «طبق اطلاعاتی که باشگاه در اختیار ما قرار داده، بیفوما در امارات حضور داشته و قرار شده از طریق استانبول راهی ایران شود.»

سرپرست پرسپولیس همچنین در خصوص غیبت محمدحسین صادقی در تمرینات تیم گفت: «صادقی به دلیل یک مشکل خانوادگی با آقای کریم باقری صحبت کرد و با هماهنگی کادر فنی مرخصی گرفت.»

انتهای پیام/