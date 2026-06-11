اسطوره کره جنوبی برای جبران کابوس ۲۰۱۴ بازگشت

به گزارش ایلنا، هونگ میونگ بو، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی، در ششمین حضور خود در جام جهانی، قصد دارد تا خاطرات ناخوشایند برزیل ۲۰۱۴ را به فراموشی بسپارد و موفقیت‌های تاریخی سال ۲۰۰۲ را دوباره زنده کند. این تیم در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، روز پنج‌شنبه در ورزشگاه گوادالاخارا به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

تیم ملی کره جنوبی همچنین در گروه A با مکزیک و آفریقای جنوبی هم‌گروه است که بازی افتتاحیه این گروه را ساعت ۱۶ به وقت محلی در ورزشگاه آزتکا، شهر مکزیکو سیتی برگزار خواهند کرد. هونگ میونگ-بو که اکنون هدایت بازیکنانی چون سون هیونگ مین را بر عهده دارد، به عنوان یک افسانه در فوتبال کره جنوبی شناخته می‌شود. او با ۱۶ بازی در چهار دوره جام جهانی (۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) رکورددار بیشترین بازی برای این کشور در جام جهانی است.

این سرمربی در سال ۲۰۰۲ به عنوان کاپیتان تیم ملی کره جنوبی، در یک دوره تاریخی به نیمه‌نهایی رسید و در نهایت در جایگاه چهارم قرار گرفت. او در آن دوره به عنوان سومین بازیکن برتر جام جهانی شناخته شد.

هونگ میونگ-بو برای بار دوم هدایت تیم ملی را از ژوئن ۲۰۱۳ بر عهده گرفت و پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، که تیمش در آخرین جایگاه گروه خود قرار گرفت، از سمت خود استعفا داد. او در آن زمان گفت: «متوجه شدم که قادر به مدیریت این تیم نیستم. من آماده نبودم و نتوانستم یک تیم قوی بسازم.»

پس از ۱۲ سال، فدراسیون فوتبال کره جنوبی به دنبال جانشینی برای یورگن کلاینزمن، سرمربی قبلی، بود و در نهایت تصمیم به بازگرداندن هونگ گرفت. از زمان جام جهانی ۲۰۱۴، تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۱۸ به مرحله گروهی و در جام جهانی ۲۰۲۲ به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت.

هونگ در کنفرانس خبری پیش از بازی نخست گفت: «شرکت در جام جهانی برای بار دوم افتخار بزرگی است. ما در سال ۲۰۱۴ شکست خوردیم و از آن زمان تجربه زیادی کسب کرده‌ایم. ما برای این جام جهانی به خوبی آماده شده‌ایم.» او همچنین افزود: «اگرچه نتایج غیرقابل پیش‌بینی هستند، اما ما جوی را ایجاد کرده‌ایم که بازیکنان می‌توانند با شادی و انرژی بازی کنند.»

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