علاقه رم و یوونتوس به ماتئو روگری تایید شد

به گزارش ایلنا، روگری در فصل گذشته عملکرد خوبی داشته و در ۴۸ بازی برای اتلتیکو مادرید، هفت پاس گل داده است. با این حال، با توجه به علاقه رم و یوونتوس به جذب او، آینده این بازیکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گاسپرینی، سرمربی رم که به نوعی پدر معنوی روگری در آتالانتا محسوب می‌شود، خواهان بازگشت او به این تیم است و درخواست جذب او را به مدیریت باشگاه ارائه داده است. همچنین یوونتوس نیز به دنبال تقویت خط دفاعی خود با جذب این بازیکن است.

منوئل مونتیپو و تولیو تینتی، نمایندگان روگری، در دیداری با مدیران اینتر میلان درباره مسائل دیگر صحبت کردند و در این میان به علاقه‌مندی رم و یوونتوس به روگری اشاره کردند. مونتیپو در این باره گفت: "باشگاه از عملکرد روگری راضی است و می‌خواهد او را حفظ کند. او در حال حاضر بازیکن ثابت اتلتیکو مادرید است." او همچنین افزود: "بازار نقل و انتقالات باز است و همه چیز ممکن است. پیشنهاداتی از ایتالیا و خارج وجود دارد، اما در حال حاضر چیزی قطعی نیست." تولیو تینتی نیز با اشاره به علاقه‌مندی‌های دیگر به روگری، گفت: "بله، و بسیاری دیگر نیز به او علاقه‌مند هستند."

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