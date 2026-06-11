جنس کاستروپ؛ شگفتی کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶
جنس کاستروپ، هافبک ۲۲ ساله دورگه آلمانی-کرهای، با حضور در فهرست نهایی تیم ملی کره جنوبی به یکی از چهرههای ویژه این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ووتبال اینترنشنال، نام جنس کاستروپ در فهرست ۲۶ نفره تیم ملی کره جنوبی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته است؛ بازیکنی که کمتر از یک سال پیش تابعیت کره جنوبی را دریافت کرد و اکنون یکی از سورپرایزهای فهرست این تیم به شمار میرود.
کره جنوبی در مرحله گروهی این رقابتها با تیمهای مکزیک، آفریقای جنوبی و جمهوری چک همگروه است و کاستروپ در کنار ستارههایی مانند سون هیونگمین، کیم مینجائه و هوانگ اینبئوم برای این تیم به میدان خواهد رفت.
کاستروپ که در آلمان متولد و بزرگ شده، نخستین بازیکن متولد خارج از کره جنوبی است که به تیم ملی بزرگسالان این کشور راه یافته است. او از مادری کرهای و پدری آلمانی متولد شده و خانوادهاش سالها در آلمان زندگی کردهاند.
مادر او، سو-یون آن، در سال ۱۹۹۶ به آلمان مهاجرت کرد و در همان کشور خانواده تشکیل داد. کاستروپ نیز فوتبال خود را در ردههای پایه باشگاههای آلمانی آغاز کرد و به عنوان یکی از استعدادهای آیندهدار شناخته شد.
نخستین بار یورگن کلینزمن، سرمربی سابق کره جنوبی، مذاکرات برای متقاعد کردن این هافبک جوان به حضور در تیم ملی را آغاز کرد. هرچند با جدایی کلینزمن این روند برای مدتی متوقف شد، اما در نهایت کاستروپ تصمیم گرفت پیراهن کره جنوبی را بهتن کند.
این بازیکن درباره انتخاب خود گفت: «خون من پنجاه درصد آلمانی و پنجاه درصد کرهای است، اما قلبم در کره میتپد.»