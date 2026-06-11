کره جنوبی - جمهوری چک: نگاهی به دومین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از کوریره دلو اسپورت، دومین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد جمعه از ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه «آکرون» شهر گوادالاخارا مکزیک برگزار خواهد شد و تیم‌های ملی کره جنوبی و جمهوری چک رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

کره جنوبی که یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیا محسوب می‌شود، با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان پا به این رقابت‌ها گذاشته است. در سوی مقابل، جمهوری چک نیز با اتکا به ستاره‌هایی چون پاتریک شیک به دنبال شروعی موفق در مرحله گروهی خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی رسانه‌های ایتالیایی، ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

کره جنوبی (۱-۲-۴-۳):

جو هیون-وو؛ کیم تائه-هوان، کیم مین‌جائه، چو یو-مین، لی تائه-سوک؛ هوانگ این‌بئوم، پارک یونگ-وو؛ لی کانگ-این، لی جائه‌سونگ، هوانگ هی‌چان؛ سون هیونگ‌مین.

سرمربی: هونگ میونگ‌بو

جمهوری چک (۱-۲-۴-۳):

ماتی کووار؛ ولادیمیر کوفال، روبین هراناتس، لادیسلاو کریچی، داوید یوراسک؛ توماش سوچک، میخال سادیلک؛ پاول شولتس، لوکاش پرووود، واتسلاو چرنی؛ پاتریک شیک.

سرمربی: ایوان هاشک

این مسابقه یکی از دیدارهای مهم روزهای ابتدایی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت دو تیم در ادامه مرحله گروهی داشته باشد.

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