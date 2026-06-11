جام جهانی ۲۰۲۶ رسماً آغاز شد

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز شد و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به منتقدان این رویداد توصیه کرد که آرامش خود را حفظ کنند.

در حالی که دمای هوای محل برگزاری حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده، نگرانی‌هایی درباره احتمال وقوع طوفان رعد و برق وجود دارد که ممکن است بر برگزاری بازی تأثیر بگذارد. در صورت شناسایی رعد و برق در شعاع هشت مایلی از استادیوم، بازی به طور موقت متوقف خواهد شد و باید نیم ساعت پس از آخرین رعد، بازی از سر گرفته شود.

اینفانتینو در واکنش به انتقادات درباره برگزاری جام جهانی در ایالات متحده، گفت: «آرام باشید». او به نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بلیط و حمل و نقل، و همچنین مسائل امنیتی اشاره کرد و افزود: «در دنیای امروز، امنیت بر همه چیز اولویت دارد و باید به تصمیمات اتخاذ شده احترام گذاشت.»

در خبری دیگر، کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، بلیط خود برای بازی افتتاحیه را به یولت سرانتس کواکوهوا، بازیکن ۲۱ ساله فوتبال، اهدا کرد. این اقدام به عنوان یک حرکت دلگرم‌کننده در این رویداد بزرگ تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، هواداران ساحل عاج به دلیل عدم صدور ویزا برای ورود به ایالات متحده، از حضور در این رویداد بزرگ محروم شدند. جولین کواڈیو آدونی، رئیس کمیته ملی هواداران این کشور، گفت: «این وضعیت به شدت ما را آزرده خاطر کرده است.»

در نهایت، گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران در حال آماده‌سازی استادیوم آزتکا برای استقبال از میهمانان و رسانه‌ها هستند، در حالی که اینفانتینو به رسانه‌ها اعلام کرده که باید به مسائل امنیتی توجه ویژه‌ای شود.

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