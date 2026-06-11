کولاپینتو: گل با پیراهن آبی و سفید قبل از مسابقه در بارسلونا

به گزارش ایلنا، فرانکو کولاپینتو در آستانه گرند پری اسپانیا با پیراهن آبی و سفید به پادوک آمد و لحظاتی شاد را با هم‌تیمی‌اش پیر گاسلی سپری کرد. این دو نفر با ضربه زدن به یک توپ و گل کردن آن در یک دروازه کوچک، لحظاتی شاداب را رقم زدند که با تشویق "داله، داله" همراه بود.

در ادامه، کولاپینتو در یک کنفرانس خبری مشترک با کیمی آنتونلی و کارلوس ساینز شرکت کرد. در این نشست، علاوه بر بحث درباره مسائل مختلف فرمول یک، از آن‌ها درباره پیش‌بینی برنده جام جهانی که از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، سوال شد. ساینز با اشاره به قدرت تیم ملی اسپانیا گفت: "امیدوارم اسپانیا برنده شود، ما تیم بسیار قوی داریم؛ این را در یورو نشان دادیم و حالا وقت آن است که دوباره پیروز شویم." آنتونلی نیز با خنده گفت: "لطفاً درباره جام جهانی از من سوال نکنید" که به عدم صعود ایتالیا اشاره داشت.

نوبت به کولاپینتو رسید و او گفت: "آرژانتین در لحظات فشار خوب بازی می‌کند. نمی‌خواهم بگویم که برنده خواهیم شد، چون این بدشانسی می‌آورد، اما امیدوارم که جام جهانی خوبی داشته باشیم."

پس از تجربه‌ای ناموفق در میامی، کولاپینتو با هدف بازگشت به فرم ایده‌آل خود به اسپانیا آمد و در این کنفرانس خبری گفت: "به طور کلی، در ماشین احساس راحتی بیشتری می‌کنم و حس می‌کنم در مسیر درستی قرار داریم. چند قدمی پیدا کردیم که من را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد، بنابراین با ماشین بیشتر ارتباط برقرار می‌کنم."

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