به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آلمان با ارسال ایمیلی به گروه‌های هواداری، از آن‌ها خواسته است تا از شاتل رایگان برای رفتن به استادیوم مت لایف، جایی که آلمان در تاریخ ۲۵ ژوئن با اکوادور بازی خواهد کرد، استفاده کنند. این ابتکار به ویژه به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در ایالات متحده در زمان برگزاری جام جهانی و به ویژه در بخش حمل و نقل، از سوی بازیکنان، به ویژه یوشوا کیمیش، مطرح شده است. فدراسیون فوتبال آلمان در ایمیلی که نشریه «آتلانتیک» به آن دسترسی پیدا کرده، تأکید کرده است: "ما به خوبی از شرایط مالی شما برای پیوستن به ما در این تابستان آگاه هستیم."

بر اساس گزارش این رسانه، تا ۴۰۰۰ هوادار می‌توانند از این شاتل رایگان بهره‌مند شوند و در صورت افزایش تقاضا، قرعه‌کشی برگزار خواهد شد.

هزینه‌های بالای حمل و نقل در ایالات متحده نیز موضوعی قابل توجه است. در شرایط عادی، بلیت رفت و برگشت به استادیوم مت لایف با قطار ۱۲.۹۰ یورو و با اتوبوس ۲۰ دلار (حدود ۱۷ یورو) هزینه دارد. اما با آغاز جام جهانی، هزینه بلیت قطار به ۹۸ دلار افزایش یافته است. این قیمت همچنین شامل هواداران تیم ملی فرانسه می‌شود که برای حمایت از کیلیان امباپه و هم‌تیمی‌هایش در بازی مقابل سنگال، باید این هزینه را پرداخت کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که میکی شرل، فرماندار نیوجرسی، این قیمت‌ها را به دلیل عدم توجه فیفا به حمل و نقل هواداران توجیه کرده است. این در حالی است که سیاست آلمان در یورو ۲۰۲۴، حمل و نقل عمومی را برای تمامی هوادارانی که بلیت معتبر دارند، رایگان اعلام کرده بود.

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