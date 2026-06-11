جبران یوفا برای داور سومالیایی: آرتان داور سوپرجام اروپا شد!
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در اقدامی ویژه، عمر آرتان داور سرشناس سومالیایی را برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اعلام کرد عمر آرتان، داور ۳۴ ساله اهل سومالی، قضاوت دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ را به عهده خواهد داشت. این مسابقه ۱۲ آگوست در شهر سالزبورگ میان پاریسنژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و استون ویلا، قهرمان لیگ اروپا، برگزار میشود.
آرتان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست داوران بینالمللی فیفا قرار دارد، طی سالهای اخیر به یکی از چهرههای مطرح داوری در فوتبال آفریقا تبدیل شده است. او فصل گذشته دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا را نیز قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ عنوان بهترین داور مرد آفریقا را از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) به دست آورد.
این داور سومالیایی پیشتر در فهرست داوران جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قرار گرفته بود، اما به دلیل عدم صدور مجوز ورود به ایالات متحده، نتوانست در این رقابتها حضور پیدا کند.
یوفا اعلام کرد انتخاب آرتان برای قضاوت سوپرجام اروپا در چارچوب تفاهمنامه همکاری مشترک میان یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا انجام شده است. این توافق با هدف توسعه همکاریها در حوزههای مختلف از جمله داوری به امضا رسیده است.
الکساندر چفرین، رئیس یوفا، درباره این تصمیم گفت:«عمر آرتان داوری جوان اما باتجربه است که تواناییهای خود را در بالاترین سطح فوتبال آفریقا به اثبات رسانده است. فوتبال باید عامل پیوند میان انسانها باشد و یوفا با این انتخاب میخواهد احترام خود را به او و شایستگیهای حرفهایاش نشان دهد. از پاتریس موتسهپه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا، برای حمایت از این ابتکار تشکر میکنم.»
پاتریس موتسهپه، رئیس CAF نیز در واکنش به این خبر اظهار داشت: «عمر آرتان موجب افتخار سومالی و تمام قاره آفریقا شده است. انتخاب او به عنوان بهترین داور مرد آفریقا در سال ۲۰۲۵ و حضورش در فهرست داوران جام جهانی، نشاندهنده جایگاه بینالمللی و تواناییهای بالای او در عرصه داوری است.»
وی افزود: «از الکساندر چفرین برای فراهم کردن این فرصت ارزشمند سپاسگزارم. این انتخاب افتخاری بزرگ برای عمر آرتان و جامعه داوری آفریقا محسوب میشود و نمونهای از نقش فوتبال در نزدیکتر کردن ملتها و ایجاد وحدت میان مردم آفریقا، اروپا و سراسر جهان است.»