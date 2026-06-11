قوانین جدید VAR در جام جهانی ۲۰۲۶؛ تغییرات مهم در داوری

به گزارش ایلنا، این دوره از مسابقات فوتبال شاهد تغییراتی در استفاده از داوری ویدئویی است که به منظور بهبود کیفیت قضاوت در بازی‌ها اعمال می‌شود. وار که برای نخستین بار در سطح بین‌المللی در جام کنفدراسیون‌ها ۲۰۱۷ معرفی شد، اکنون با دامنه‌ای گسترده‌تر از قبل به کار گرفته خواهد شد.

تا پیش از این، داور تنها در چهار مورد می‌توانست از وار استفاده کند: تأیید یا رد گل، بررسی صحت یک پنالتی، صدور یا لغو کارت قرمز مستقیم و شناسایی بازیکن خاطی. اما در جام جهانی ۲۰۲۶، دو مورد جدید به این فهرست اضافه شده است. اکنون داور می‌تواند برای صدور کارت زرد دوم، که به معنای کارت قرمز است، از کمک وار استفاده کند و همچنین می‌تواند در مواردی که یک کرنر به اشتباه به یک تیم داده شده، از داور ویدئویی کمک بگیرد.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که منتقدان وار خواستار بازگشت به داوری صد درصد انسانی هستند و به نظر می‌رسد این قوانین جدید به سمت استفاده بیشتر و مکرر از فناوری در قضاوت مسابقات فوتبال پیش می‌رود.

انتهای پیام/