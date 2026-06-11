ساعت زمان افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶ از امشب به طور رسمی آغاز میشود و تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در دیدار افتتاحیه به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ امشب با برگزاری دیدار افتتاحیه میان تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد تا بزرگترین دوره تاریخ این مسابقات رسماً استارت بخورد.
مراسم افتتاحیه پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکزیکوسیتی برگزار میشود؛ ورزشگاهی که پیشتر نیز میزبان افتتاحیه جامهای جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ بوده است.
بر اساس برنامه اعلام شده، دیدار تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد و نخستین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم میزند.
این دوره از رقابتها برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود و سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک میزبانی مشترک مسابقات را بر عهده دارند.
مکزیک که یکی از میزبانان این دوره است، امیدوار است رقابتها را با پیروزی آغاز کند و در مقابل، آفریقای جنوبی نیز به دنبال شروعی موفق در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود.