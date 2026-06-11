به گزارش ایلنا، روژه میلا، مهاجم سابق تیم ملی کامرون، تا به امروز تنها بازیکنی به غیر از دروازه‌بان در تاریخ فوتبال است که پس از تولد ۴۰ سالگی‌اش در یک دوره از مسابقات جام جهانی به میدان رفته؛ افتخاری که با بازی و گلزنی او در تورنمنت ۱۹۹۴ به ثبت رسید. رکورد تاریخی میلا قرار است در رقابت‌های نهایی تابستان امسال توسط چندین نام بزرگ دیگر تکرار و لمس شود.

در ادامه به معرفی بازیکنان چهل‌ساله‌ای می‌پردازیم که با وجود بالا رفتن سن، زمان برای آن‌ها متوقف شده و آماده درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

گیرمو اوچوا - مکزیک این دروازه‌بان باسابقه و کهنه‌کار در لیست نهایی تیم ملی مکزیک، یکی از میزبانان مشترک این دوره، قرار گرفته است و این شانس بزرگ را دارد تا در تابستان امسال دست به تاریخ‌سازی بزند. اوچوا این فرصت را خواهد داشت تا برای ششمین بار حضور در جام جهانی را تجربه کند و یک رکورد بی‌سابقه را بر جا بگذارد؛ او برای اولین بار در نسخه ۲۰۰۶ این تورنمنت پا به مسابقات گذاشت. در کنار او، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی نیز دیگر فوق‌ستاره‌هایی هستند که تابستان امسال ششمین جام جهانی خود را تجربه می‌کنند.

ادین ژکو - بوسنی و هرزگوین ادین ژکو همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و در تورنمنت تابستان امسال، به عنوان کاپیتان، رهبری ارتش بوسنی و هرزگوین را بر عهده خواهد داشت. این مهاجم ۴۰ ساله رکورد شگفت‌انگیز ۷۳ گل در ۱۴۸ بازی ملی را برای کشورش به ثبت رسانده است و در حالی پا به آمریکای شمالی می‌گذارد که به شالکه برای صعود به رقابت‌های بوندس‌لیگا کمک شایانی کرده است. ژکو پس از ترانسفر زمستانی‌اش به این تیم آلمانی، موفق شد آمار درخشان شش گل در ۱۱ مسابقه را از خود بر جا بگذارد.

کریگ گوردون - اسکاتلند گوردون عنوان مسن‌ترین بازیکن دعوت‌شده به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده است. این سنگربان اسکاتلندی در ماه دسامبر گذشته تولد ۴۳ سالگی خود را جشن گرفت و در صورتی که در این تورنمنت به میدان برود، پس از عصام الحضری، دروازه‌بان اسطوره ای مصر، به دومین بازیکن مسن تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل خواهد شد.

مانوئل نویر - آلمان مانوئل نویر با تجدید نظر در تصمیم خود، از خداحافظی بازی‌های ملی دست کشید تا بار دیگر به جمع ژرمن‌ها ملحق شود. این دروازه‌بان افسانه‌ای، پس از پایان مسابقات یورو ۲۰۲۴ پایان دوران بازیگری خود در رده ملی را اعلام کرده بود، اما پس از کسب دوگانه داخلی (بوندس‌لیگا و جام حذفی) با پیراهن بایرن مونیخ در فصل ۲۶-۲۰۲۵، دوباره به ترکیب مانشافت بازگشت. او که نقشی کلیدی در قهرمانی خاطره‌انگیز آلمان در سال ۲۰۱۴ داشت، اکنون به دنبال به دست آوردن دومین جام جهانی در کارنامه خود است.

ووزینیا - کیپ‌ورد دروازه‌بان تیم ملی کیپ‌ورد پس از انجام ۸۱ بازی ملی برای کشورش، قرار است تجربه گران‌بهای خود را در اختیار این تیم که نخستین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کند، قرار دهد. این گلر ۴۰ ساله در حال حاضر فوتبال باشگاهی خود را در سطح دوم لیگ پرتغال دنبال می‌کند.

فرناندو موسلرا - اروگوئه یکی دیگر از دروازه‌بانان باسابقه این لیست، فرناندو موسلرا است که در طول برگزاری این تورنمنت، تولد ۴۰ سالگی خود را جشن خواهد گرفت. موسلرا آمار خیره‌کننده ۱۳۴ بازی ملی را با پیراهن اروگوئه به ثبت رسانده است و پس از بازگشت از تصمیم خداحافظی‌اش از بازی‌های ملی، به نخستین بازیکن تاریخ کشورش تبدیل شد که به پنج دوره از مسابقات جام جهانی دعوت می‌شود.

کریستیانو رونالدو - پرتغال کریستیانو رونالدو مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان در این دوره از رقابت‌هاست که در ششمین جام جهانی تاریخ خود حضور پیدا می‌کند. دوران حرفه‌ای و شگفت‌انگیز رونالدو همواره با شکستن رکوردها در بخش بیشترین بازی و بیشترین گل ملی همراه بوده است، اما فتح جام جهانی همچنان به عنوان یک جای خالی بزرگ در کارنامه افتخارات او خودنمایی می‌کند. آیا رونالدو در نهایت می‌تواند تابستان امسال این جام ارزشمند را بالای سر ببرد؟

لوکا مودریچ - کرواسی بزرگ‌ترین فوتبالیست تمام ادوار کشور کرواسی، در تابستان امسال از مرز ۲۰۰ بازی ملی برای کشورش عبور خواهد کرد. مودریچ همچنان به عنوان مهره کلیدی و قلب تپنده خط میانی کروات‌ها شناخته می‌شود و در فصل جاری نیز با پیراهن آث میلان نمایش‌های چشمگیری از خود ارائه داد. او که در دو دوره گذشته جام جهانی حداقل تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفته است، امیدوار است یک بار دیگر کرواسی را برای ثبت یک عملکرد درخشان دیگر رهبری کند.

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