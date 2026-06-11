به گزارش ایلنا، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در نشست خبری پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ماجرای جلوگیری از ورود عمر آرتان، داور اهل سومالی، به خاک آمریکا را «تأسف‌برانگیز» توصیف کرد.

اینفانتینو در این باره گفت: «اتفاقی که برای عمر آرتان، داور سومالیایی، رخ داد، واقعاً تأسف‌برانگیز بود. با این حال ما بر همه چیز کنترل نداریم. همیشه تلاش می‌کنیم راه‌حلی پیدا کنیم، اما باید بپذیریم که ما پادشاه جهان نیستیم که بتوانیم بر دولت‌ها و نیروهای پلیس حکومت کنیم. ما یک سازمان ورزشی هستیم.»

عمر آرتان که سال گذشته از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به عنوان بهترین داور مرد قاره آفریقا انتخاب شده بود، اعلام کرده بود با ویزای معتبر قصد ورود به آمریکا را داشته، اما در فرودگاه بین‌المللی میامی از ورود او جلوگیری شده و سپس به ترکیه بازگردانده شده است.

در همین حال، یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا مدعی شد این داور با افرادی که مظنون به عضویت در سازمان‌های تروریستی هستند ارتباط داشته و به همین دلیل شرایط لازم برای ورود به ایالات متحده را نداشته است.

آرتان در صورت حضور در این رقابت‌ها، نخستین داور سومالیایی تاریخ جام جهانی فوتبال لقب می‌گرفت.

رئیس فیفا همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران بریتانیایی درباره اینکه آیا فیفا کنترل مسابقات خود را از دست داده یا خیر، به موضوع رد ویزای تعدادی از اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی ایران نیز اشاره کرد.

او گفت: «امیدواریم جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ در بریتانیا برگزار شود. آیا طبیعی است که فیفا به دولت بریتانیا دیکته کند چه کسی اجازه ورود داشته باشد و چه کسی نداشته باشد؟ من نمی‌دانم، شاید شما این را طبیعی بدانید.»

اینفانتینو در ادامه از رسانه‌ها خواست با آرامش بیشتری به موضوع نگاه کنند و افزود: «وقتی می‌گویم آرام باشید، منظورم این نیست که کاری انجام نمی‌دهیم. منظورم این است که ما در حال کار کردن هستیم.»

رئیس فیفا در پایان تأکید کرد: «دنیای امروز بسیار پیچیده و پرتنش است و مسائل امنیتی در اولویت همه قرار دارند.»

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