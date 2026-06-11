ترکیب احتمالی مکزیک
ارتش آزتکها آماده آتشبازی در جام جهانی
تیم ملی مکزیک در حالی خود را برای دیدار افتتاحیه جام جهانی مقابل آفریقای جنوبی آماده میکند که بدون هیچ بازیکن مصدومی و در اوج آمادگی کامل پا به این مسابقات بزرگ میگذارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک روز پنجشنبه در ورزشگاه خاطرهانگیز و نمادین آزتکا در مکزیکوسیتی، با رویارویی مقابل آفریقای جنوبی، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را به طور رسمی افتتاح خواهد کرد.
آزتکها که در کنار ایالات متحده و کانادا میزبانی مشترک این رقابتها را بر عهده دارند، در اوج آمادگی پا به این مسابقات میگذارند. شاگردان خاویر آگیره که به تازگی قهرمانی در گلد کاپ ۲۰۲۵ را جشن گرفتهاند، در دیدارهای تدارکاتی خود نیز پیروزیهای چشمگیری برابر غنا، استرالیا و صربستان کسب کردند تا امیدها برای درخشش و پیشروی تا مراحل پایانی در خاک خودی به اوج برسد.
نکته مثبت دیگر برای مکزیک این است که آنها تقریباً بدون هیچ مصدومی وارد مسابقات میشوند. به جز مارسل روئیز که پیش از این انتظار میرفت در لیست باشد اما در ماه مارس به دلیل آسیبدیدگی خط خورد، آگیره تمامی مهرههای خود را با آمادگی کامل در اختیار دارد.
همین موضوع باعث شده تا این سرمربی باسابقه دغدغه چندانی برای انتخاب مهرههایش نداشته باشد و ترکیب ۱۱ نفره اصلی او تا حد زیادی مشخص و قطعی به نظر برسد. در ادامه، نگاهی به ترکیب احتمالی مکزیک مقابل آفریقای جنوبی خواهیم داشت؛ مسابقهای که تداعیکننده دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ میان این دو کشور است و نوید یک شروع جذاب را میدهد.
ترکیب احتمالی مکزیک برابر آفریقای جنوبی:
دروازهبان: رائول رانگل
گیرمو اوچوای باسابقه ششمین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد، اما این رائول رانگل است که خود را به عنوان گلر شماره یک مکزیک تثبیت کرده است؛ سنگربان گوادالاخارا در تمامی دیدارهای تدارکاتی پیش از تورنمنت درون دروازه ایستاده بود.
مدافع راست: ایزرائیل ریس
اگرچه او توانایی بازی در پست مدافع میانی و خط هافبک را هم دارد، اما به احتمال فراوان مانند دیدارهای گذشته مقابل غنا و استرالیا، در پست مدافع راست برای آزتکها به میدان خواهد رفت.
مدافع میانی: سزار مونتس
او به عنوان بخشی از "مثلث دفاعی" آگیره در کنار یوهان واسکز و ادسون آلوارز، نایبکاپیتان مکزیک به شمار میرود و حضورش در قلب خط دفاعی کاملاً تضمین شده است.
مدافع میانی: خوان واسکز
شریک مونتس در مرکز خط دفاعی، کاپیتان سوم تیم و تنها مدافع حاضر در لیست است که در حال حاضر در یکی از پنج لیگ معتبر اروپا و برای جنوا در سری آ بازی میکند. این تجربه بالا، او را به مهرهای ارزشمند برای تیم تبدیل کرده است.
مدافع چپ: خسوس گایاردو
گایاردو با ۱۲۱ بازی ملی، با تجربهترین مدافع در میان بازیکنان مکزیک است و تجربه او در سمت چپ خط دفاعی برای تیم حیاتی خواهد بود.
هافبک دفاعی: ادسون آلوارز
کاپیتان و ستاره اصلی تیم، نقشی کلیدی در برنامههای مکزیک دارد. او وظیفه محافظت از خط دفاعی چهار نفره و خنثی کردن حملات حریف را پیش از تبدیل شدن به موقعیتهای خطرناک بر عهده دارد.
هافبک میانی: گیلبرتو مورا
پدیده نوجوان مکزیک در طول یک سال گذشته به خلاقترین مهره در خط هافبک تبدیل شده است. انتظار میرود به او آزادی عمل داده شود تا در فضاهای هجومی حرکت کند و بر جریان بازی تأثیر بگذارد.
هافبک میانی: آلوارو فیدالگو
او در ماه مارس به عنوان جانشین مارسل روئیز مصدوم به اردوی تیم فراخوانده شد، اما به سرعت کنترل خط هافبک را در دست گرفت و این جایگاه را از آنِ خود کرد.
وینگر راست: روبرتو آلوارادو
یکی از خلاقترین عناصر هجومی مکزیک که توانایی بازی با هر دو پا، او را به مهرهای به شدت خطرناک تبدیل کرده است. او هم توانایی حرکت به سمت خط عرضی برای ارسال سانتر را دارد و هم میتواند با نفوذ به عرض، موقعیت شوتزنی خلق کند تا گزینههای هجومی متنوعی را در جناح راست به تیمش ببخشد.
مهاجم نوک: رائول خیمنز
با وجود حضور در سه دوره قبلی جام جهانی، خیمنز تا به حال طعم حضور در ترکیب اصلی این تورنمنت را نچشیده است؛ اتفاقی که به نظر میرسد در این دوره تغییر خواهد کرد. این مهاجم باسابقه فصل موفقی را پشت سر گذاشت و سال گذشته نیز ۹ گل برای مکزیک به ثمر رساند تا شانس اول هدایت خط حمله آزتکها باشد.
وینگر چپ: الکسیس وگا
یکی از مهرههای کلیدی مکزیک در قهرمانی گلد کاپ ۲۰۲۵، که حضورش در پست وینگر چپ مقابل آفریقای جنوبی کاملاً قطعی به نظر میرسد.