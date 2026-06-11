ستاره کره جنوبی لقب سونالدو را رد کرد
سون هیونگ مین، مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی کره جنوبی، در آستانه آخرین جام جهانی خود از مقایسهاش با کریستیانو رونالدو انتقاد کرد و گفت که هنوز به آن سطح از کیفیت نرسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل، این بازیکن در کنفرانس خبری پیش از بازی با جمهوری چک، به تجربه و بلوغ خود اشاره کرد و افزود که همچنان با همان اشتیاق به این رویداد بزرگ ورزشی نگاه میکند. او در این باره گفت: «این چیزی که من تجربه میکنم یک رویا است. انگار که اولین جام جهانیام است. ذهنیت ما برای شرکت در این مسابقات همان است. البته که ما بالغتر و باتجربهتر شدهایم، اما ذهنیت همان است.»
سون همچنین به تلاشهای همتیمیهایش اشاره کرد و گفت: «همتیمیهایمان بسیار سخت کار میکنند و گاهی اوقات من باید آنها را آرام کنم. ما بسیار آماده هستیم و امیدوارم که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. مطمئنم که این گروه شایسته موفقیت است.»
در پاسخ به سوال یک خبرنگار مکزیکی درباره لقب "سونالدو"، او گفت: «فکر نمیکنم که به اندازه کافی خوب باشم که این لقب را داشته باشم، هنوز نه.»
پس از درخشش در تیم تاتنهام، سون به تیم لس آنجلس افسی منتقل شده و در لیگ MLS بازی میکند. او در ادامه گفت: «در لس آنجلس تعداد زیادی مکزیکی وجود دارد و من میتوانم عشق و اشتیاق آنها به فوتبال را احساس کنم. من از این موضوع بسیار یاد میگیرم و آنها در هر بازی به من کمک میکنند. از آنها بسیار سپاسگزارم.»
سون در مورد حریف آیندهشان، جمهوری چک، نیز گفت: «فکر نمیکنم که وظیفه من باشد که بازیکنان چک را ارزیابی کنم. آنها در پلیآف اروپا موفق به صعود شدند و توانایی حضور در اینجا را دارند. تیم آنها بازیکنان بسیار خوبی دارد و بسیاری از آنها در بهترین لیگهای جهان بازی میکنند. بنابراین ما باید بیشتر از ۱۰۰ درصد تلاش کنیم.»
ارتفاع نیز یکی از نگرانیهای تیم ملی کره جنوبی است، زیرا آنها دو بازی اول خود را در گوادالاخارا، در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا و بازی سوم را در مکزیکوسیتی، در ارتفاع ۲۲۰۰ متری برگزار میکنند. سون در این باره گفت: «فکر میکنم بازیکنان ما تجربههایی در ارتفاع داشتهاند. این موضوع تأثیر دارد و بازی در مکانهای مرتفع کمی استرسزا است. نه تنها من، بلکه همتیمیهایم نیز همین احساس را دارند. از نظر عملکرد، باید به خوبی متمرکز باشیم و پتانسیل خود را نشان دهیم. امیدوارم که تلاشهای ما نتیجه بدهد.»