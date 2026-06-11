تحولات جدید در خط دفاعی رئال مادرید

به گزارش ایلنا، رئال مادرید که در دو سال گذشته موفق به کسب هیچ عنوانی نشده، به دنبال تقویت خط میانی و دفاعی خود است. با خروج دنی کارواخال و دیوید آلابا پس از پایان قراردادشان، نیاز به تغییرات در خط دفاعی بیش از پیش احساس می‌شود.

با پیروزی انتخاباتی فلورنتینو پرز، به‌طور غیررسمی انتقال ایبراهیم کناته، مدافع لیورپول و دنسل دامفریس، مدافع راست اینتر میلان تأیید شده است. اما این تغییرات کافی نیست و ژوزه مورینیو، سرمربی شناخته‌شده، به دنبال گزینه‌های بیشتری است.

دو نام اصلی که در این زمینه مطرح شده‌اند، ریکاردو کلافیوری از آرسنال و یوسکو گواردیول از منچسترسیتی هستند. کلافیوری به‌عنوان درخواست مستقیم مورینیو مطرح شده، در حالی که گواردیول به‌عنوان گزینه‌ای مطلوب از سوی باشگاه شناخته می‌شود.

با این حال، به‌دلیل قراردادهای فعلی این بازیکنان با باشگاه‌هایشان و موضع قوی باشگاه‌های انگلیسی در مذاکرات، به‌دست آوردن این دو بازیکن کار دشواری خواهد بود. به این ترتیب، بازار نقل و انتقالات که هنوز آغاز نشده، انتظار می‌رود چالش‌های زیادی برای رئال مادرید به همراه داشته باشد، زیرا یک سال دیگر بدون عنوان می‌تواند برای این تیم فاجعه‌بار باشد.

انتهای پیام/