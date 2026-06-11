آگیره: امید زیادی داریم، مانند سال ۸۶
سرمربی تیم ملی فوتبال مکزیک پیش از بازی افتتاحیه تیمش در برابر آفریقای جنوبی، از آمادگی و روحیه بالای بازیکنانش خبر داد.
به گزارش ایلنا، خاویر آگیره، سرمربی تیم ملی فوتبال مکزیک، در آستانه بازی افتتاحیه تیمش در ورزشگاه آزتکا، ابراز امیدواری کرد که تیمش با روحیهای مشابه سال ۸۶ به میدان برود. او گفت: «این یک تجربه فراموشنشدنی است. افرادی در اینجا حضور دارند که حتی به دنیا نیامدهاند و فردا متوجه خواهند شد که این بازی چه معنایی دارد. بازیکنان احساس راحتی میکنند و این گروه به عنوان یک خانواده رشد کرده است. این موضوع به من در برقراری ارتباط کمک میکند. ما به شدت آمادهایم.»
آگیره در ادامه به مقایسه این بازی با بازی افتتاحیه سال ۸۶ پرداخت و افزود: «من به خوبی به یاد دارم که با چه اطمینانی به میدان رفتیم. اعتماد به نفس ما قبل از بازی با بلژیک بسیار بالا بود. احساس میکردیم که این بازی به خوبی پیش خواهد رفت، حتی با وجود اینکه حریف قدرتمندی بود. من یاد گرفتم که باید به بازیکنانم اطمینان بدهم، چه اتفاقی بیفتد. این یک جشن خواهد بود و امیدواریم که با پای راست شروع کنیم. نباید به سبک بازی و قدرت ذهنیمان شک کنیم.»
وی همچنین در مورد دروازهبان اصلی تیم گفت: «من با آنها درباره ترکیب اصلی صحبت نکردهام. همه ۲۶ بازیکن امیدوار هستند و هیچ شکی ندارم که عملکرد خوبی خواهند داشت. اما در دروازه بسیار آرام هستم.»
آگیره در پاسخ به سوالی درباره آفریقای جنوبی اظهار داشت: «هیچ حریفی کوچک نیست و به همین دلیل است که آنها اینجا هستند. ما باید با انجام کارهایی که اخیراً انجام دادهایم، از پس آنها برآییم. تیم رشد کرده است و همه چیز برای یک افتتاحیه بسیار خوب در جام جهانی مهیا است.»
وی در پایان درباره مواجهه با چالشهای احتمالی گفت: «ما برای مواجهه با چالشهای مختلف آمادهایم تا بدانیم که فقط حفظ تعادل عاطفی در برابر ۹۰ هزار نفر یا هر اتفاقی نیست. ما ۲۶ بازیکن، ۲۶ انسان و ۲۶ مکزیکی را انتخاب کردهایم که برای هر چیزی آماده هستند.»