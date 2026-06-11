تغییر فوری لباس تیم ملی هائیتی به دلیل ممنوعیت فیفا

به گزارش ایلنا، هائیتی در آستانه ورود به جام جهانی با چالشی جدی مواجه شده است. فیفا از این تیم خواسته تا لباس‌های خود را به دلیل وجود تصاویری که به عنوان «پیام سیاسی» تلقی شده، تغییر دهد. این تصاویر مربوط به نبرد ورتیر هستند که به عنوان نقطه پایانی جنگ استقلال هائیتی شناخته می‌شود. طبق قوانین فیفا، «تجهیزات نباید شامل هیچ شعار، نوشته یا تصویری با محتوای سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد».

شرکت تأمین‌کننده لباس هائیتی، سئاتا، در این باره اعلام کرد که «با توجه به بررسی‌های فیفا و مقررات مربوط به تجهیزات، تغییرات لازم را با موفقیت انجام داده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که تیم به طور کامل آماده است». این لباس به منظور گرامیداشت «افتخار، تاب‌آوری و روحیه مردم هائیتی» طراحی شده بود و سئاتا تأکید کرد که «پروژه نهایی ارائه شده به فیفا» به هیچ وجه قصد نداشت موضع سیاسی خاصی را مطرح کند.

اخیراً اطلاعات نادرستی در رسانه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های لهستانی منتشر شده است که ادعا می‌کند پرچم سفید و قرمز لهستان بر روی لباس‌های تیم هائیتی وجود دارد. این نظریه به تاریخچه روابط دو کشور بازمی‌گردد، زیرا در سال ۱۸۰۲ (۱۱۸۱)، ناپلئون هزاران سرباز لهستانی را به هائیتی فرستاد تا یک شورش محلی را سرکوب کند. اما این سربازان به زودی متوجه شدند که ناپلئون از آن‌ها به عنوان نیروی اشغالگر استفاده می‌کند و بسیاری از آن‌ها از جنگیدن با مردم محلی خودداری کرده و به کمک شورشیان برای دستیابی به آزادی پرداختند.

سازنده لباس‌ها، سئاتا، تأیید کرده است که بر روی لباس‌های هائیتی، پرچم استقلال هائیتی به تصویر کشیده شده است. در برخی عکس‌های تبلیغاتی، طراحان برای جلوگیری از ادغام پرچم با پس‌زمینه، رنگ‌های پرچم را روشن‌تر کرده‌اند که این امر باعث شده پرچم هائیتی به طور بصری مشابه پرچم لهستان به نظر برسد.

یک کاربر لهستانی در این باره گفت: «چرا باید این پرچم به لهستان نسبت داده شود و نه به کشور دیگری؟» او همچنین به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کشورها در تاریخ به کمک هائیتی آمده‌اند و این موضوع نباید به یک کشور خاص محدود شود.

پرچم هائیتی به وضوح بر روی لباس سفید این تیم قابل تشخیص است و هیچ شباهتی به پرچم لهستان ندارد. به نظر می‌رسد فیفا این نکته را درک نکرده یا از ریسک کردن در این زمینه خودداری کرده است.

تیم ملی هائیتی برای اولین بار از سال ۱۹۷۴ به جام جهانی بازمی‌گردد و در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) در بوستون به مصاف اسکاتلند خواهد رفت و سپس در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) با برزیل و در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) با مراکش در فیلادلفیا و آتلانتا به رقابت خواهد پرداخت.

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