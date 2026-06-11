حضور الجزایر در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با یک حاشیه جذاب
تیم ملی فوتبال الجزایر در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که حواشی و تنشهایی در اطراف این تیم به وجود آمده است.
به گزارش ایلنا، الجزایر با شور و شوق هوادارانش در آمریکا و در کمپ تمرینیاش در لارنس، کانزاس، به استقبال جام جهانی میرود. اما در عین حال، تیم ملی الجزایر از زمان ورودش به آمریکا به شدت در تلاش است تا از حواشی دوری کند. ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی این تیم، اعلام کرده است که آخرین بازی تدارکاتی آنها، که برابر بولیوی برگزار میشود، به صورت دربسته و بدون پخش تلویزیونی انجام خواهد شد. این رویکرد همچنین شامل تمرینات ابتدایی زیر نظر این مربی سابق تیم بوردو نیز میشود.
با این حال، این تلاش برای حفظ حریم خصوصی توسط یک شبکه تلویزیونی محلی نقض شده است. به گفته رسانههای الجزایر، یکی از تمرینات تیم ملی الجزایر به وسیله یک پهپاد که توسط شبکه کیامبیسی نیوز از کانزاس سیتی ارسال شده بود، فیلمبرداری شده است.
این حادثه هرچند جالب توجه است، اما به نظر نمیرسد که تأثیری بر آمادهسازی الجزایر قبل از بازیاش در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) در ساعت ۳ بامداد به وقت فرانسه در کانزاس سیتی داشته باشد. الجزایر پس از این بازی در گروه J به مصاف اردن در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) در سانفرانسیسکو (ساعت ۵ بامداد به وقت فرانسه) و سپس در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) دوباره در کانزاس سیتی برابر اتریش (ساعت ۴ بامداد به وقت فرانسه) خواهد رفت.