ترکیب احتمالی کره جنوبی و چک در دومین بازی جام جهانی

به گزارش ایلنا، کره جنوبی و جمهوری چک در استادیوم گوادالاخارا در مکزیک، نخستین روز از رقابت‌های جام جهانی را به پایان می‌رسانند. این بازی برای تیم‌های اروپایی بسیار خاص است، زیرا پس از ۲۰ سال انتظار، این اولین حضور رسمی آن‌ها در جام جهانی خواهد بود. آخرین بار جمهوری چک در جام جهانی ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) آلمان به میدان رفته بود.

جمهوری چک که در قرن بیستم به‌طور مکرر در مسابقات جهانی شرکت می‌کرد (به عنوان چکسلواکی)، از زمان جدایی از اسلواکی در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) تنها به همین یک بار در جام جهانی ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) راه یافته است. در آن دوره، این تیم در گروه E با ایتالیا، ایالات متحده و غنا هم‌گروه بود و در بازی اول خود با ایالات متحده به تساوی رسید و در دو بازی دیگر شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. حالا، تحت هدایت میروسلاو کوبک، یکی از مربیان باسابقه این رقابت‌ها با ۷۶ سال سن، این تیم به دنبال بازگشت مورد انتظار خود است.

کره جنوبی نیز به دنبال شروعی موفق است. این تیم، به عنوان نماینده آسیا، با ۱۱ بار صعود به جام جهانی، رکورددار است و از سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) هیچ‌گاه از این رقابت‌ها غایب نبوده است. در جام جهانی ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) قطر، این تیم برای سومین بار موفق به عبور از مرحله گروهی شد و در مرحله یک‌هشتم نهایی به برزیل باخت. با حضور سون هیونگ‌مین، کاپیتان باتجربه این تیم که در این بازی به عنوان بازیکن اصلی به میدان خواهد رفت، کره جنوبی به دنبال شروعی قوی است. همچنین، کیم مین‌جائه، مدافع تیم پاری سن ژرمن نیز در ترکیب اصلی قرار دارد.

ترکیب داوری این بازی شامل داور اصلی مصری، امین محمد، و دو کمک‌داور، محمود ابوالرگال و احمد حسام طه است. محمود عاشور، داور دیگر مصری، نیز در کمک‌داور ویدئویی حضور خواهد داشت. انتظار به پایان رسیده و کره جنوبی و جمهوری چک با هدف جلب توجه و کسب جایگاه خود در میان شگفتی‌های این مسابقات به میدان می‌روند. این بازی، پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، ساعت ۲۳:۰۰ به وقت آرژانتین آغاز خواهد شد و به‌طور زنده از شبکه‌های دی‌اسپورتس و تی‌وای‌سی اسپورتس پخش می‌شود.

ترکیب کره جنوبی: هیون‌وو جو؛ مون‌هوان کیم، مین‌جائه کیم، هان‌بوم لی؛ یانگ‌وو سئول، این‌بوم هوانگ، جائه‌سانگ لی، تائه‌سئوک لی؛ کانگ‌این لی، هیونگ‌مین سون؛ هی‌چان هوانگ. سرمربی: میونگ‌بو هونگ.

ترکیب جمهوری چک: ماته کوار؛ رابین هراناک، لادیسلاو کریک، توماس هولس؛ ولادیمیر کوفال، توماس سوچک، ولادیمیر داریدا، دیوید یوراسک؛ آدام هلاژک، پاول سولوک و پاتریک شیک. سرمربی: میروسلاو کوبک.

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