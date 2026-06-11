به گزارش ایلنا، اوئدراگو با شنیدن خبر دعوتش برای جام جهانی ۲۰۲۶، به شدت خوشحال شد و در پاسخ به سوال ناگلزمن که از او پرسیده بود آیا مست است، گفت: «این خبر مرا به شدت خوشحال کرد. او از من پرسید آیا مست هستم، اما من واقعاً مشروب نمی‌نوشم. بنابراین گفتم: 'نه، همه چیز خوب است'. و سپس پروازی مستقیم به آنجا گرفتم.»

اوئدراگو پس از دریافت خبر دعوتش، بلافاصله با خانواده‌اش تماس گرفت، اما نتوانست آن‌ها را پیدا کند. او همچنین به خواهر بزرگترش زنگ زد که ابتدا به داستان او شک کرد. او در این باره گفت: «بلافاصله به مادرم زنگ زدم، اما او جواب نداد. سپس به پدرم زنگ زدم، اما او هم جواب نداد. بعد به خواهر بزرگترم زنگ زدم که در ابتدا به من باور نکرد. این یک افتخار فوق‌العاده است که بتوانم در جام جهانی بازی کنم. من دیگر انتظار این را نداشتم. این یک انفجار از احساسات بود.»

این بازیکن جدید تیم ملی آلمان دارای اصالت آفریقایی است و سه سال پیش قهرمان یورو در رده سنی زیر ۱۷ سال شد. او در تیم ملی بزرگسالان تنها ۱۳ دقیقه بازی کرده و در این مدت موفق به گلزنی شده است که باعث شده تا او به عنوان گزینه‌ای برای جام جهانی انتخاب شود.

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