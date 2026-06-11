به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با ترکیبی از حال و گذشته به عرصه فوتبال بازمی‌گردد. یازده بازیکن از خانواده‌های معروف فوتبال در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت که این رقابت‌ها را به یکی از خاص‌ترین دوره‌ها تبدیل می‌کند. در اینجا به برخی از برجسته‌ترین این موارد اشاره می‌شود.

مهاجم اتلتیکو مادرید برای اولین بار با تیم ملی آرژانتین در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. پدر او، دیگو سیمئونه، در سه جام جهانی ۱۹۹۴ ایالات متحده، ۱۹۹۸ فرانسه و ۲۰۰۲ کره-ژاپن بازی کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین امیدهای فوتبال آرژانتین، هافبک جوانی است که پسر پابلو پاز، مدافع تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه است.

ستاره منچسترسیتی و یکی از بهترین بازیکنان این دوره، ارلینگ هالند، پسر آلف-اینگه هالند است که در جام جهانی ۱۹۹۴ ایالات متحده برای نروژ بازی کرده است.

هافبک ساسولو نیز در پیروی از پدرش، اریک تورستود، در جام جهانی ۱۹۹۴ ایالات متحده به میدان خواهد رفت.

تورهام به عنوان نماینده فرانسه در این دوره از جام جهانی حضور خواهد داشت. پدر او، لیلیان تورهام، قهرمان جهان در سال ۱۹۹۸ و نایب قهرمان در سال ۲۰۰۶ است.

دروازه‌بان گرانادا، که کشور زادگاه پدرش، الجزایر را انتخاب کرده، پسر زین‌الدین زیدان است که در سال ۱۹۹۸ با فرانسه قهرمان جهان شد.

جاستین، پسر پاتریک کلاویرت، در تلاش است تا اولین جام جهانی خود را با تیم ملی هلند تجربه کند. پدر او یکی از ستاره‌های هلند در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بود.

هافبک بوروسیا مونشن‌گلادباخ نیز با تیم ملی ایالات متحده در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. پدر او، کلاودیو ریونا، در جام‌های جهانی ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ بازی کرده است.

بازیکن لیگ برتر نیز یکی دیگر از خانواده‌های حاضر در این رقابت‌هاست. پدر او، گرگ برهالتر، در جام‌های جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ بازی کرده و سپس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هدایت تیم ملی ایالات متحده را بر عهده داشت.

مهاجم یوونتوس در تلاش است تا جایگاه مهمی در تیم ملی پرتغال پیدا کند. پدر او، سرجیو کونسسائو، در جام‌های جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ با تیم ملی پرتغال بازی کرده است.

مدافع چپ نیز پسر لی ایول-یونگ، یکی از اعضای تیم ملی کره‌جنوبی است که در جام جهانی ۲۰۰۲ به نیمه‌نهایی رسید.

دروازه‌بان اسکاتلندی ناتینگهام فارست نیز در پیروی از سنت خانوادگی خود در دروازه قرار خواهد گرفت. پدر او، برایان گان، در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه برای اسکاتلند بازی کرده است.

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