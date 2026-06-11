آهنگ رسمی آرژانتین برای جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی شد
اولیسیس بونو، خواننده اهل کوردوبا، آهنگ «اسکالونتا جهانی» را به عنوان آهنگ رسمی تیم ملی آرژانتین در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین حالا آهنگ مخصوص خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) دارد. اولیسیس بونو «اسکالونتا جهانی» را معرفی کرد که به گفته او در شبکههای اجتماعی، «آهنگ رسمی afaselección» در مسیر یک رویای جدید جهانی است. این هنرمند کوردوبایی در اعلام این خبر نوشت: «چه شادیای است که در این رویای جدید همراه شما باشم!!!»
با محوریت احساسات فوتبالی، اولیسیس صدای خود را به آهنگی اختصاص داده که به نمایندگی از اتحاد بین تیم لیونل اسکالونی و هواداران آرژانتینی طراحی شده است. متن آهنگ هویت ملی، عشق به پیراهن و حمایت بیقید و شرط مردمی را جشن میگیرد که دوباره در جستوجوی قهرمانی به تیم ملی خواهند پیوست. یکی از بندهای این آهنگ میگوید: «اسکالونتا جهانی، امروز برای تشویق تو آمدهایم، اینجا گروه واقعی تیم ملی است.»
این آهنگ همچنین بار معنایی قوی دارد. در ویدئو کلیپ آن به لیونل مسی، دیگو مارادونا و جشنهای جام جهانی قطر ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) اشاره شده و تصاویری از قهرمانی تاریخی تیم اسکالونی پس از ۳۶ سال انتظار را به یاد میآورد.
زیباییشناسی ویدئو نیز شامل نمادهای آرژانتینی است: اوبلیسک، پرچمهای آبی و سفید و نمایشی از «اسکالونتا» به عنوان یک اتوبوس احاطهشده توسط هواداران، تصویری که به طور مستقیم با جشنهای جمعی که کشور پس از قهرمانی در ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تجربه کرد، ارتباط دارد.
با سبک مردمی و فدرال خود، اولیسیس بونو در این آهنگ ترکیبی از کومبیا، احساسات و فوتبال را به تصویر میکشد تا به تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) همراهی کند و ملودیای برای اضطرابی که در روز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، روز آغاز مسابقه برابر الجزایر، قطع خواهد شد، ایجاد کند. ویدئو کلیپ «اسکالونتا جهانی» توسط این هنرمند کوردوبایی منتشر شده است (سونی موزیک).